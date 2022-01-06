Лавров поддерживает усилия по нормализации отношений между Турцией и Арменией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в четверг с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил поддержку усилиям, направленным на нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

«Сергей Лавров выразил поддержку усилиям по нормализации отношений между Турцией и Арменией», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министр иностранных дел России глава МИД Турции условились подготовить следующую встречу в формате «три плюс три» в ближайшее время.

«Министры дали позитивную оценку первому заседанию в формате «три плюс три» по нормализации ситуации и развитию сотрудничества в Закавказье, которое состоялось в Москве 10 декабря 2021 года. Было условлено подготовить следующую встречу в таком же составе в ближайшее время», — говорится в сообщении российского дипведомства.

Стороны также высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в республике.

«В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка. Лавров проинформировал о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства», — указали в МИД РФ.