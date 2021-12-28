Ата Абдуллаев сел на 7 лет

Завершился судебный процесс над блогером Атой Абдуллаевым, обвиняемым в вымогательстве денег.

Как сообщает Qafqazinfo, сегодня во время последнего судебного процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям Абдуллаев заплакал в суде и сказал: «Я знаю, в чем моя вина, я прошу прощения. Я знаю, почему я здесь ».

Суд приговорил Ата Абдуллаева к 7 годам лишения свободы.

А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте этого года по обвинению в вымогательстве. A.Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство) Уголовного кодекса, Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения ареста.