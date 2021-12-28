Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов

Стал известен список конфискованного имущества свояка бывшего заведующего отделом Администрации президента Али Гасанова.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям у Адалята Велиева, обвиняемого по уголовному делу А.Гасанова, изъято принадлежащее ему имущество общей площадью 12 535,9 м2 и стоимостью 36 млн. манатов, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, 525 квартал, проспект Метбуат, дом 23 и денежные средства в размере 1 млн. манатов, внесенные на депозитный счет прокуратуры, передает «Репорт».

Согласно информации, это имущество ранее принадлежало сыну А.Гасанова Шамхалу Гасанову. В период следствия он подарил имущество обвиняемому по делу А.Велиеву. Затем на имущество был наложен арест. Суд вынес приговор в связи с конфискацией имущества.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Велиеву назначено условное наказание.