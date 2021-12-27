Кочарян: В Армении такой правовой беспредел, что Ким Чен Ир умер бы от зависти

Страна превратилась в оплот невежества и правового беспредела, заявил на пресс-конференции второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он заметил, что Армения перестала быть демократией, поскольку перестала быть правовым государством.

Произошедшее во время местных выборов и после них Кочарян назвал «мастер-классом для выживших из ума диктаторов».

«Ким Чен Ир умер бы от зависти. Такого в истории Армении никогда не было. Невозможно было даже представить то, что произошло в Ванадзоре, Горисе, Талине и ряде других городов. Это административно-правовой аттракцион. Дошли даже до стульев для журналистов в Национальном Собрании. Прокуратура стала стражем не законодательства и Конституции, а цветной смены власти. Последние решения Конституционного суда подтвердили то, что мы говорим несколько лет подряд. У прокуратуры очень сложные отношения или с законом, или с совестью, а может и с тем, и с другим», — добавил второй президент.