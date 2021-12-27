МИД России: Платформа «3+3» по Южному Кавказу функционирует как прагматичный формат

«Региональная консультативная платформа «3+3″ создавалась и уже функционирует как прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей».

Об этом заявил в интервью Sputnik заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Акцент в нашей совместной работе делаем на вопросах, представляющих общий интерес и работающих на укрепление мер доверия: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. Прошедшее в Москве 10 декабря с.г. первое заседание «3+3» показало, что участники заинтересованы не только в поддержании конструктивного диалога, но и в налаживании практического взаимодействия.

Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе Платформы, Тбилиси не направил своих представителей на первую встречу. При этом все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что «дверь» для этой страны остается открытой», — отметил Руденко.