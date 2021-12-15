Дмитрий Солонников: Важная часть переговоров в Брюсселе – намерения ЕС инвестировать в развитие Южного Кавказа

«Диалог, который состоялся» – ряд экспертов уже так говорят о встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, подчеркивая, что в этот раз явных спорных ситуаций между сторонами практически не возникало, а говоря, более простым языком, Армении уже просто было нечего противопоставить четкой, конструктивной позиции Азербайджана. Одна из важнейших сторон переговоров в Брюсселе – их многофункциональность, были подняты и обсуждены практически все моменты по реализации трехстороннего соглашения от 10 ноября в Москве и полноценного мирного договора. При этом, судя по всему, Евросоюз высказал свою поддержку практически по всем обсуждаемым пунктам – и не только на словах, а на деле. Каковы успехи переговорного процесса в Брюсселе и чем именно Евросоюз намерен помочь выстраиванию мирного диалога, а также новой, успешной, экономической жизни в регионе? Насколько серьезны намерения Брюсселя?

«Отметил бы несколько важных моментов по встрече в Брюсселе. Первый – он лежит на поверхности. Это сам факт частых встреч Алиева и Пашиняна – такая политика укрепляет взаимодоверие, встречаться надо чаще, встречаться надо в разных местах и по разным поводам, прежде всего руководителям государств, далее экспертам, представителям правительства, медиа и так далее. Факт частых встреч будет позитивно влиять на весь политический климат Южного Кавказа, устранять спорные «узлы» и вопросы».

Такую точку зрения высказал в беседе с Minval.az российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, отметив при этом, что недавно также прошла встреча в формате “3+3”, которая также стала важным фактором по восстановлению добрососедской, мирной жизни.

Как считает политолог, даже если часть «брюссельских» заявлений и носят декларативных характер, но важно, что они сделаны.

— Да они подтверждают те заявления, что были сделаны ранее в Сочи: направленность на взаимную работу, нацеленность на урегулирование ситуации, о том, что все надо решать за столом переговоров, а не «по-военному» — все это еще раз было сказано и обозначено, — отметил политолог.

Но действительно важный момент, по его мнению, который прозвучал – связан с экономическим участием Евросоюза в развитии региона Южного Кавказа.

— Чем больше совместных проектов в регионе — тем лучше. Неважно даже кто это будет – Евросоюз, Турция, Китай, Израиль, или кто-то еще. Главное – чтобы было большое партнеров по развитию региона. Это же и залог его безопасности. И привнесение сюда финансирования европейского – это тоже позитивный фактор, — отметил Солонников.

Еще один важный момент, на его взгляд, – заявление об участие и помощи ЕС в процессе делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении.

— Без сомнения, мы понимаем, что европейские военные специалисты это прежде всего представители НАТО, и эти люди, которые будут заниматься определением границ одной из стран ОДКБ – здесь, конечно, есть вопросы для самого руководства ОДКБ. Однако, если это будет повышать доверие всех сторон – то это важный, позитивный момент. Хотя, опять же повторюсь, надо уточнять, как это будет выглядеть на практике, — подчеркнул политолог.

Вопрос налаживания железнодорожного, логистического сообщения в регионе, о котором было сказано на встрече в Брюсселе, что соединит Азербайджан и Турцию с одной стороны, Армению и Россию – с другой, а также Иран, Грузию и другие страны, и при этом бы такие проекты могли бы получить крупные инвестиции из Европы, – конечно, важный момент договоренностей в Брюсселе, считает Солонников.

«Если такое финансирование состоится — это, безусловно, значимый импульс для развития региона», — подчеркнул политолог.

— Так что итоги встречи Алиева и Пашиняна, в целом, конечно же позитивны. Дело теперь за конкретизацией сделанных заявлений и решений. Но это уже следующий этап переговоров, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров