Мурад Сададдинов: У французских парламентариев, похоже, очередное осеннее обострение

«Позиция французской элиты и парламентариев в вопросах, касающихся армяно-азербайджанских отношений, ни для кого не секрет. Порой их действия, связанные с активной поддержкой любых захватнических действий Армении на протяжении последних 30 лет, можно расценить как армянскую паранойю французского парламентаризма. В медицине есть такой термин «осеннее и весеннее обострение». Похоже на то, что французских парламентариев наблюдается очередное осеннее обострение».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Мурад Сададдинов, комментируя очередные нападки французских парламентариев Валери Буайе и Бруно Ретайо на Азербайджан и Турцию, обвиняющих Баку и Анкару в «нападении» на Армению…. и Карабах. При этом Ретайо заявил о необходимости признания карабахских сепаратистов, а Буайе напомнила, что «очень скоро председательство в ЕС перейдет к Франции. Как страна, председательствующая в ЕС, Франция будет располагать различными инструментами».

Как считает М.Сададдинов очередные нападки французских парламентариев на Баку и Анкару связаны с процессами, которые происходят в отношениях Азербайджана и Армении. Он также напомнил, что в последнее время наблюдается активность ЕС в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования. В качестве примера он упомянул о встрече в Брюсселе c

участием президента Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля, которая состоится сегодня.

Большие ожидания возлагают проармянские парламентарии Франции на предстоящую встречу в Брюсселе, добавил наш собеседник. При этом он отметил, что проведенная ранее встреча в Сочи вызывает у представителей Франции раздражение, так как они понимают, что не смогут добиться желаемого результата. Все это вызывает у них агрессивные, не соответствующие реалиям заявления.

Что касается позиции Франции, то по словам М.Сададдинова, в последнее время Париж проявляет большую активность. И это связано с тем, что будучи страной -сопредседателем МГ ОБСЕ, она старается любыми путями вернуть определенное влияние на процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Париж остался в стороне от формата «2+1», то есть посредничества России между Азербайджаном и Арменией, так же как и вне формата «3+3».

«Поэтому Париж пытается вернуть свое влияние на происходящие процессы. И в этом вопросе все их надежды связаны со структурами Европейского союза. Так как после выхода Великобритании из ЕС, с учетом отсутствия интереса у Германии во внешнеполитической деятельности, влияние Франции в Евросоюзе усилилось. В особенности это заметно в активной позиции по армяно-азербайджанскому урегулированию со стороны председателя ЕС Шарля Мишеля.

Он в свое время был премьер-министром Бельгии, к тому же выходец из франкоязычной части населения этой страны. В его избрании в качестве председателя ЕС большую роль сыграла Франция.

В его деятельности наблюдается активность, связанная с тем, чтобы в какой-то мере оказывать поддержку Армении, усилить влияние Франции в данной структуре. В наступающем году, когда председательство в ЕС перейдет к Франции, мы станем свидетелями того, насколько увеличится желание ЕС «влезть» в армяно-азербайджанское урегулирование на стороне Армении», — отметил он.

Что касается самого ЕС и его участия в урегулировании отношений между Баку и Ереваном,

эксперт отметил, что мы видим, как определенные структуры Евросоюза предпринимают некоторые шаги в этом направлении. Но все это вызвано не интересами самого ЕС, а влиянием Франции в данной структуре.

«К тому же в последнее время неоднократно замечаю, что Франция использует скорее не свое непосредственное участие в этом конфликте, а влияние и возможности в этих структурах.

Что можно сказать о перспективах всего этого. Не так давно прозвучало выступление представителя ЕС по странам Южного Кавказа, который напомнил о том, что они являются посредниками между Москвой и Тбилиси. И ранее состоялся очередной, 55 раунд встречи между ними. При этом он посетовал, что несмотря на все это, нет каких-либо подвижек. То есть, ЕС устами своего представителя на Южном Кавказе еще раз подтвердил, что несмотря на все их старания, эффективность их посредничества ровна нулю. В таком случае, какая эффективность от их деятельности будет в нашем случае? Думаю, что нет резона допускать эти структуры вмешиваться в эти отношения. На столе переговоров лежит трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года. Армянская сторона должна выполнить все пункты данного соглашения. Никакие другие посредники в лице ЕС, Франции, которые стараются влезть в этот конфликт, не пойдет на пользу. Наоборот, они усложнят мирные процессы, вопрос делимитации и демаркации границ, открытие коммуникаций. Ранее посол Франции в Армении открыто выступил против открытия «Зангезурского коридора». И если представитель Франции заявляет это публично, представьте, какие требования они предъявляют в ходе переговоров за «закрытыми дверями», чтобы помешать реализации трехстороннего соглашения от 10 ноября», — отметил он.

Как считает эксперт, от французских парламентариев следует ожидать более агрессивной риторики. Хотя для Азербайджана все это не имеет никакого значения. Тем более, что Баку выполнил задачи, которые ставил перед собой.

«Если Ереван выдвигает какие-либо требования, касающиеся демаркации и делимитации и которые для нас не приемлемы, это проблема Армении. Если Ереван не желает открытия коммуникаций, это тоже их проблема. Дело в том, что «Зангезурский коридор», о котором они заявляют в своей риторике, мол, это не «коридор», придумывая другие названия, тем самым они морочат голову своей общественности. Однако армянская сторона подписала соглашение, в котором подчеркивается, что Ереван предоставляет беспрепятственный, а это слово неоднократно упоминается, проход азербайджанским грузам и пассажирам через эту территорию. А безопасность обеспечивают ФСБ России. Иными словами Армения не будет иметь отношения к этой дороге. Пусть как хотят, так и называют — «коридор», «дорога» и так далее. Азербайджан, в соответствии с соглашением, подписанным и представителем Армении, в обязательной форме добьется и реализует этот пункт документа», — отметил М.Сададдинов.

Что касается угроз Буайе о том, что после того как председательство в ЕС перейдет к Франции, Париж будет располагать различными инструментами, то, по словам эксперта, в самом ЕС имеется много проблем. К тому же ЕС является структурой, которая принимает решение путем консенсуса. Каких-либо серьезных шагов в отношении Азербайджана в рамках данной структуры, как бы не желал Париж, предпринять сложно. Помимо этого, Азербайджан в свое время взял на вооружение стратегически важный вариант взаимодействия со странами ЕС.

«Мы создали двусторонние стратегические отношения на взаимовыгодных условиях с определенными странами Евросоюза. Если будут приняты какие-либо шаги в отношении Азербайджана, эти страны в первую очередь поддержат нашу позицию, исходя из своих национальных интересов. Не думаю, что Париж в рамках ЕС может добиться чего-либо. К тому же влияние ЕС в нашем регионе не такое уж и сильное. Единственный фактор — это финансовый фактор. Они его уже использовали, заявив, что армянской стороне будет оказана финансовая поддержка, в отличие от Азербайджана. Хотя именно Армения нанесла большой ущерб Азербайджану, и мы нуждаемся в средствах для восстановления освобожденных территорий.

Все имеющиеся у ЕС рычаги использованы. Не думаю, что они смогут добиться чего-либо.

Последуют определенные заявления, возможны определенные неприятности, но наша дипломатия и наши позиции сегодня достаточно сильны, чтобы противостоять всему этому», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров