На территории посольства Израиля в Баку проведены учения по безопасности

Посольство Израиля в Азербайджане совместно с азербайджанской стороной провели учения по безопасности на территории дипмиссии.

Об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане.

«Посольство и силы безопасности Азербайджана провели совместные учения, направленные на укрепление нашего сотрудничества в области безопасности. Мы хотим поблагодарить силы безопасности Азербайджана за их неизменную самоотверженность и решимость», — говорится в сообщении посольства.

Отметим, что согласно Венской конвенции, каждое государство обязуется обеспечивать безопасность размещенных в стране дипломатических миссий.