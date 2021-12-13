Разоблачение «Саммита за демократию»

9 декабря наконец-таки прошел «Саммит за демократию». Должен сразу сказать, что пиар саммита был организован на много раз лучше, чем непосредственно сам саммит. Одним словом, все прошло по Голливудским правилам, т.е. шикарная маркетинговая раскрутка фильма (саммита) и, конечно, громкие скандалы после премьеры (мероприятия). Скандалы позволяют зафиксировать общественно-политическое внимание и некоторое время поддерживать международную актуальность самого мероприятия. Таким образом, Белый Дом остался верным своим шоу-традициям. Не мне вам говорить о том, что шоу и правда, шоу и объективность – это практически несовместимые понятия. Шоу – популярный инструмент зомбирования общественно-политического сознания.

Итак, без вольной интерпретации, на весьма конкретных цитатах из выступления президента США Д.Байдена попытаемся сформулировать суть всех основных месседжей, озвученных главой Белого Дома во время этого Голливудского представления под названием «Саммит за демократию». Приведем всего лишь несколько «ярких» цитат из выступления, которые позволят нам понять старую «бородатую» политическую истину.

— «Для обновления нашей демократии требуются постоянные усилия.» Эти слова являются свидетельством косвенного признания того, что демократия или то представление о демократии, которое навязывалось Западом, уже изжило себя. Опыт независимости молодых государств растет, страны формулируют свою формулу развития. Западные шаблоны уже расшифрованы и Белому Дому приходится искать новые механизмы обеспечения своего глобального первенства.

— «Информация, которой мы располагаем, в основном указывает на движение в неверном направлении». Эти слова, уже являются признанием во вмешательстве во внутриполитические вопросы стран, которые входят в список геополитических интересов США. Они дают понять, что располагают разветвлённой агентурной сетью. Тем самым, Белый Дом актуализирует понятие «5-ой колонны».

— «Автократические правители стремятся экспортировать и расширить свое влияние по всему миру…» Этими словами Белый Дом дает понять, что расширение сфер влияния является исключительной привилегией США и она не готова терпеть конкуренции в этом направлении.

— «Демократия работает при наличии консенсуса и сотрудничества. Когда люди и партии, которые могут иметь противоположные взгляды, собираются и находят способы работать вместе». Тем самым, Байден принципиально подчеркивает значимость внутриполитического диалога. Тогда, почему его сателлиты у нас в стране игнорируют диалог. Диалог в Азербайджане инициируется властью, наша общественность является свидетелем всех продолжительных инициатив власти. Следовательно, псевдодемократы – радикалы обманывают не только нас, но и своих спонсоров.

— «Демократия – это не состояние, это действие». Причем, эти слова Байден отзвучал дважды. Что-то подсказывает, что именно на эти слова главы Белого Дома необходимо обратить особое внимание. Эти слова можно признать как открытый призыв к действию. Думается, что через некоторое время нам всем станет ясно кому были адресованы эти слова и к каким действиям они призывают.

— Данную гипотезу подтверждают также и другие слова Байдена: «Сегодня я рад объявить о президентской инициативе за демократическое обновление, в рамках которой наши дипломатические усилия и программы по оказанию помощи другим странам будут сосредоточены на укреплении устойчивости демократии и правах человека по всему миру». Не ошибёмся, если предположим, что через некоторое время будем наблюдать новую грантовую волну и некоторое оживление в рядах радикальных партий.

— «Мы выделяем необходимый стартовый капитал на создание нового многостороннего механизма, Международного фонда по поддержке независимых СМИ, который во всем мире будет поддерживать независимые средства массовой информации». Эти слова, уже в свою очередь, являются непосредственным свидетельством признания Байдена в том, что СМИ и интернет для США являются инструментом вмешательства в внутриполитические вопросы стран мира. СМИ в руках «демократов» — это эффективный инструмент политических манипуляций.

— «… мужество вновь возглавить прогресс человечества и содействовать расширению его свободы.» Этими словами США даже и не пытается завуалировать свои претензии на глобальную гегемонию.

Таким образом, все до банальности примитивно, очевидно и просто. Снята очередная серия Голливудского фильма «Звездные войны» под названием «Саммит за демократию». Билеты проданы, аплодисменты обеспечены, ждем Оскара. Очевидно, что этот Оскар будут вручать обманутые «карликовые демократии», иначе их называют радикалами с неоправданными амбициями, которые используются в качестве инструмента для вмешательства и манипуляций. Таким образом, увы, но очевидно, что «демократия» в рамках глобальных стратегий — это инструмент расширения влияния.

Асиф Адиль