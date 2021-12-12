«Уход Гейдара Алиева из кремлевского руководства стал предвестником краха державы, спровоцированного армянским национализмом»

Сегодня — день памяти Гейдара Алиевича Алиева, общенационального лидера азербайджанского народа.

Гейдар Алиев начал свою карьеру в органах госбезопасности СССР в качестве простого оперуполномоченного и быстро вырос до генерал-майора, председателя КГБ Азербайджана. Компетентность, ум, оперативную хватку, волю и целеустремленность молодого офицера Алиева в свое время отмечали такие легендарные в системе государственной безопасности руководители, как генералы Наум Эйтингон и Евгений Питовранов, инспектировавшие МГБ Азербайджана и знакомившиеся с операциями, которые проводили азербайджанские чекисты.

Последующий быстрый служебный рост, повышение в званиях и должностях Г. Алиева было обусловлено его высокими результатами в контрразведывательной и разведывательной деятельности, а также успешными операциями за рубежом, которыми он руководил, — свидетельством чему является награждение высшей ведомственной наградой КГБ СССР — знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Уже будучи полковником, Гейдар Алиев прошел курсы усовершенствования руководящего состава в Высшей школе КГБ. В 1967 году руководитель Комитета госбезопасности СССР Юрий Андропов лично доложил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу о целесообразности назначения Г. Алиева на должность председателя КГБ Азербайджанской ССР.

Работа на этом посту сформировала широкий кругозор Гейдара Алиева. Доступ к ключевой информации позволял понимать взаимосвязь самых разных событий. В то время КГБ Азербайджанской ССР считался одним из лучших среди республиканских органов госбезопасности.

Последовавшее в 1969 году назначение на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана стало вполне закономерным результатом в карьере Г. Алиева. То, что Гейдар Алиев возглавил Азербайджанскую ССР, явилось признанием его заслуг как профессионала, управленца, политика. Он провел эффективную антикоррупционную кампанию в Азербайджане. За годы, когда Гейдар Алиев стоял у руля руководства республикой, Советский Азербайджан добился крупных успехов в промышленном развитии, науке, культуре, сельском хозяйстве, серьезно повысился жизненный уровень населения. Значительный подъем экономики республики, особенно сельскохозяйственного производства, получили самую высокую оценку руководства СССР.

После смерти Л.И. Брежнева в 1982 году к власти в Советском Союзе пришел Ю.В. Андропов. Одно из первых и самых важных кадровых решений Андропова — перевод Гейдара Алиева из Баку в Москву и назначение его на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

Под контролем Гейдара Алиева находились более 12 министерств: он курировал машиностроение, торговлю, легкую промышленность (только в этой советской отрасли были заняты до 3 миллионов человек, насчитывалось порядка 3 тысяч 700 предприятий), все виды транспорта и связь, в его ведении находились также культурная и образовательная сферы. С 1984 года Алиев возглавлял комиссию по реформе советской школы, в 1986 году занял пост председателя бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. Он принимал участие в ряде непрофильных для своей сферы проектах в смежных областях. Его подпись можно встретить под десятками важнейших постановлений Совмина и Политбюро СССР того периода.

Так, например, Гейдар Алиев возглавлял Комиссию по оперативным вопросам Совета Министров, в нее входили заместители председателя правительства и ряд министров. С приходом Алиева, собираясь каждый понедельник, комиссия превратилась практически в руководящий орган Совмина, решала многие насущные вопросы экономического управления Советским Союзом, приглашала на доклады и раздавала поручения руководству отраслей. Иногда ее называли «вторым Политбюро». Кроме того, Г. Алиев участвовал в системе внешнеэкомических связей и играл заметную роль в международных контактах СССР на азиатском и ближневосточном направлении.

В целом, к середине 1980-х годов Гейдар Алиев стал одним из самых популярных и масштабных политиков в СССР. О нем почти ежедневно писала пресса, его регулярно показывали по телевидению, центральная печать нередко посвящала ему полосные материалы, его любила московская интеллигенция, деятели культуры стремились к нему на прием – они знали, что Г. Алиев непременно решит их проблемы и поддержит справедливые требования.

Гейдар Алиев был четырежды удостоен ордена Ленина, ордена Красной Звезды, награжден многочисленными медалями, дважды получил звание Героя Социалистического Труда, награжден многочисленными орденами и медалями различных зарубежных государств.

Андропов не успел поставить Алиева во главе Совета Министров СССР, как это планировалось — ведь в перспективе Юрий Владимирович рассматривал Гейдара Алиевича Алиева как одного из своих возможных преемников на посту руководителя СССР. Безвременный уход в 1984 году Ю.В. Андропова из жизни не позволил реализовать все эти замыслы.

Гейдар Алиев как второй по значимости человек в правительстве СССР изначально рассматривался армянскими националистами и сепаратистами как одно из главных препятствий на пути их планов расчленения Советского Азербайджана. Поэтому армянское окружение Горбачева при поддержке армянских зарубежных диаспор разыграло оперативную комбинацию (сыграв в том числе на мнительности и завистливости генерального секретаря ЦК КПСС), которая в конечном итоге привела к отставке Г. Алиева в 1987 году.

С устранением Гейдара Алиева в советском руководстве не осталось равных ему по значимости и потенциалу политических фигур, способных практически воспрепятствовать процессу дезинтеграции Союза ССР. Известны слова руководителя Армении К. Демирчяна по этому поводу: «нам удалось сделать самое главное — сместить Алиева до начала [карабахского] движения. Это было очень важно».

Уход Гейдара Алиева из кремлевского руководства стал предвестником краха державы, спровоцированного армянским национализмом, подковерной политической борьбой и непродуманными реформами. Алиев мог быть гарантом реформирования СССР — по воспоминаниям высокопоставленных советских чиновников, он был субъектом ряда сценариев модернизации и сохранения Советского Союза, которые могли осуществиться, будь период правления Юрия Андропова более продолжительным.

В критический момент новейшей истории Азербайджана, когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были официально пригласить Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля — постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.

11 октября 1998 года, набрав на выборах, проведенных в условиях высокой активности народа, 76,1 процента голосов, он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Ушел из жизни 12 декабря 2003 года.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.