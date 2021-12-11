Дипломатический успех Азербайджана и Турции: формат 3+3 запущен

В региональной дипломатии — новый кардинальный сдвиг. В Москве состоялась первая встреча в формате 3+3, предложенном президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Здесь состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России А.Ю.Руденко, Азербайджана Х.А.Халафова, Армении В.А.Геворкяна, Турции С.Онала, а также гендиректора МИД Ирана А.Хагигиана. Участники встречи обсудили перспективы развития многопланового регионального сотрудничества и договорились сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. А в их числе и меры по повышению доверия, и взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, и противодействие общим вызовам и угрозам.

Но вот не видеть потенциала нового формата тоже не получается. Тем более что, как заявил МИД Азербайджана Х.Халафов, встречи на уровне замминистров будут проходить как минимум дважды в год по принципу ротации. В случае необходимости будут подключаться министерства экономики и транспорта. А это верный признак: обсуждать в новом формате собираются прежде всего транспортные, логистические и экономические проекты.

Да, конечно, Южный Кавказ сегодня разделён многими политическими и экономическими «барьерами». Тем важнее создание региональных форматов, которые позволили бы преодолеть эти самые «разделительные линии». Тем более что в мире есть успешный опыт такого сотрудничества при наличии политической воли, прежде всего в Северной Европе. Наконец, это именно тот формат, в котором удобнее всего обсуждать транспортные и логистические проекты, от Зангезурского коридора до проекта «Север-Юг», проходящего через Азербайджан. Эти проекты еще и послужат страховкой от реваншизма и новых конфликтов, создав в регионе общий экономический интерес.

Более того, как отмечают сегодня многие региональные эксперты, поговорку «ближний сосед лучше дальнего родственника» придумали не зря. И опыт Минской группы, где для таких сопредседателей, как США и Франция, Карабах стоял далеко не на первом месте, а на должность представителя в этой самой в МГ ОБСЕ назначались дипломаты, которые или хотели доработать до пенсии, или ждали лучшего назначения, продемонстрировал это со всей очевидностью. Формат же 3+3 сугубо «региональный», он объединяет страны, которым даже в географическом «измерении» друг от друга не уйти. Сегодня в этом формате уже удалось «свести», с одной стороны, Азербайджан и Турцию, а с другой, Армению.

Да, конечно, в этом формате не принимает участие Грузия— по крайней мере пока. МИД Грузии на днях вновь подтвердил, что неоднократно озвучивал «четкую позицию» по данному вопросу, об этом говорил министр Давид Залкалиани в ходе последнего выступления в парламенте, и подвёл итог: «Мы не рассматриваем участие в указанном формате, соответственно Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря». В Баку к этой позиции официального Тбилиси относятся с пониманием. Другое дело, что именно этот формат 3+3 представляется наиболее удачным и для реинтеграции Абхазии и Цхинвальского региона— пусть даже это дело будущего.

Понятно, что пока еще речь идет о «заделах» на будущее, планах и надеждах. И многое будет зависеть от политической воли стран-участниц. Но нет сомнений: победа Азербайджана в 44-дневной войне дала всему региону шанс выстроить будущее без войн и конфликтов. И будет очень обидно этот шанс упустить.

Экспертная группа Minval.az