Ложь Кочаряна и Саргсяна: Пашинян признал правильность слов Ильхама Алиева 

Премьер-министр Пашинян, которого еще на просторах СНГ называют «великим путаником» за его любовь передергивать смысл цитат и документом, как не странно, иногда говорит и дельные вещи. Хотя, порой, и сам об этом не догадывается. В преддверии встречи в Брюсселе Пашиняна и Ильхама Алиева, армянскому премьеру приходится отвечать и оппонировать целой орде радикальной парламентской оппозиции, опасающейся, что он окончательно сдаст все «армянские интересы», и согласится на исполнение всех положений трехстороннего соглашения, так и не выторговав что-то «взамен» для Армении. Последнее выступление Пашиняна в армянском парламенте выявило главный и очень интересный факт – по сути, премьер-министр Армении уличил весь армянский реваншизм, и первую очередь, движения бывших экс-президентов Кочаряна и Саргсяна в полнейшем политическом лицемерии. По его мнению, именно действия Кочаряна и Саргсяна привели к закономерной потери контроля над Карабахом и к самой 44-дневной войне, когда Армения сама спровоцировала Азербайджан на освобождение своих земель военным путем.

Пашинян не первый раз пытается обоснованно доказать всей, так агрессивно брызгающей слюной радикализма, армянской оппозиции, что именно огрехи и провалы бывших руководителей Армении являются объективной причиной тотального военного и политического краха страны. Так, в своем последнем выступлении в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, обвинил экс-президентов Кочаряна и Саргсяна в «предоставлении ложной информации армянскому обществу о возможном окончательном статусе Карабаха». И в этом с ним сложно не согласиться. Ведь как выясняется сейчас, что Кочарян, что Саргсян: оба манипулировали информацией по Карабаху, предоставляя армянской аудитории – одну, а внешним игрокам – совершенно иную информацию.

Так Пашинян в парламенте задал вопрос «Чего же вы хотите?», отметив, что «в переговорах с азербайджанской стороной не обсуждался тот факт, что Карабах не имеет статуса вне Азербайджана». А это, в свою очередь, означает, что, как всегда говорил народу президент Ильхам Алиев, переговоры основывались на безальтернативном понимание того, что Карабах может быть только в составе Азербайджана.

Таким образом, по мысли Пашиняна, сформировались объективные причины для того, чтобы Азербайджан допускал освобождение своих земель, если переговорный процесс и далее будет пребывать в тупике. Эта мысль, кстати, прослеживается и в более ранних выступлениях Пашиняна на эту тему.

Так, по словам Пашиняна, утверждается, что окончательный статус Карабаха должен был быть определен путем референдума, обеспечивающего свободу волеизъявления всего населения Нагорного Карабаха.

«Недавно я поднял вопрос: а что означает «все население Нагорного Карабаха»? И команде Сержа Саргсяна пришлось признать, что речь идет об азербайджанцах, покинувших Карабах, и для того чтобы считаться населением Карабаха, нужно проживать в Карабахе», — отметил армянский премьер.

Как отмечает Пашинян, главным заблуждением предыдущих руководителей страны, является, то что они придерживались стратегии откровенного обмана, то есть давая Баку «большие надежды» на скорое освобождение земель от оккупации, хотя официальный Ереван не делал ничего, чтобы эти «надежды подпитывать». Вызывая у Баку объяснимый гнев и раздражение, особенно когда армянская делегация полностью срывала весь процесс переговоров, предъявляя новые претензии. Стало быть, по мнения Пашиняна, официальный Баку вполне объективно и все чаще убеждался в том, что Ереван намеренно водит за нос Азербайджан, в реальности не собираясь предпринимать ничего для освобождения захваченных земель.

Таким образом Пашинян еще раз своими словами подтверждает факт того, насколько тверд и последователен был сам президент Азербайджана в своей позиции по Карабаху, как ясно, понятно и определенно он излагал требования и взгляд Азербайджана на эту проблему.

А вот еще один казус, признающий факт лживой игры связки Кочарян – Саргсян и четкость всегда неизменной позиции Ильхама Алиева. Так в недавнем своем выступлении Пашинян отметил, что до сих пор в переговорном процессе «не было зарегистрировано и не обсуждались вопросы о месте проведения референдума о статусе Карабаха». Это еще раз показывает, что все эти годы Азербайджан не обсуждал вопрос о предоставлении Карабаху «независимости», о проведении с этой целью какого-либо «референдума», и однозначно отвергал его предложение. Позиция официального Баку по Карабахскому вопросу всегда была неизменной, как и внутри страны, так в диалоге с зарубежными странами, международными организациями и посредниками по урегулированию карабахского вопроса в разные годы.

В результате деятельности армянских экс-президентов, а вернее сказать, многолетнего бездействия Кочаряна и Саргсяна по вопросу урегулирования Карабахской проблемы, исходя из анализа Пашиняна, становится ясным и понятным, как минимум, одно – Армения многие годы врала и юлила, вводя в заблуждение, как и свой народ, так и международных посредников, своей позицией по Карабаху, которая, в действительности лишь подтверждала безусловную правомерность и территориальную ценность Азербайджана. Вместе с этим, это также доказывает тот факт, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда занимал одинаковую позицию как в переговорном процессе, так и во время Великой Отечественной войны, отстаивая одни и те же принципы и действовал в интересах государства и народа Азербайджана.

В. Мансуров