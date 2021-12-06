Михайлов: Армения в очередной раз показывает, что пытается усидеть на нескольких стульях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не даст премьер-министру Армении Николу Пашиняну при поддержке Запада попытаться переиграть достигнутые при посредничестве России договоренности по армяно-азербайджанскому урегулированию. Об этом «Москва-Баку» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя заявления, озвученные главой МИД Армении Араратом Мирзояном на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. По словам эксперта, очередные обвинительные заявления армянской стороны в адрес Азербайджана, прозвучавшие на западной площадке после трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи, продвижение своей повестки, не относящейся к сочинским договоренностям, говорят о попытке Еревана эти договоренности переиграть. Тем более, что впереди, 15 декабря в Брюсселе ожидается встреча президента Азербайджана и премьера Армении при посредничестве главы Евросовета.

— Армения в очередной раз показывает, что пытается усидеть на нескольких стульях. Она, конечно, рассчитывает на поддержку Европейского Союза в лице той же Франции. И пытается продвигать в карабахской повестке свои интересы, по реализации которых был нанесен разрушительный удар в результате войны с Азербайджаном осенью прошлого года. Сочинская встреча, казалось бы, расставила все точки над i. По итогам встречи в Сочи Пашинян подписал свое третье с момента окончания войны совместное с лидерами России и Азербайджана заявление, тем самым подтвердив, что будет выполнять договоренности, зафиксированные в предыдущих трехсторонних заявлениях — от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года – а именно – займется делимитаций и демаркацией границ и не будет мешать открытию Зангезурского коридора.

Армения – это страна, которая сегодня говорит одно, а завтра — другое. Выступления армянской стороны на саммите ОБСЕ в Стокгольме говорят о том, что Ереван продолжает играть в свою игру, при этом понимая, что Российская Федерация не потерпит подобного, по сути, контрвыступления против сочинского соглашения. Я ожидаю еще большего выплеска «эмоций» со стороны Армении на саммите в Брюсселе в рамках «Восточного партнерства», где встретятся Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Никол Пашинян на саммите будет гнуть свою линию, что Азербайджан во всем виноват, что бедная Армения страдает от агрессии. И также будет говорить о мнимом статусе для того остатка армян, которые проживают в Карабахе, на данный момент контролируемом российскими миротворцами. Эта игра будет продолжаться до тех пор, пока Москва не стукнет кулаком по столу с вопросом: «Доколе все это будет продолжаться?» Российская Федерация является основным модератором миротворческого процесса в регионе. Именно под гарантии Москвы Азербайджан согласился на конкретные договоренности. И Армения своими действиями подставляет усилия Российской Федерации в комплексе – как нагорно-карабахского конфликта так и достижения мира и согласия в регионе в целом.

Сочинская встреча является продолжением мирного процесса, движущегося при посредничестве Москвы, и является ответом для всех тех, кто пытается перетянуть одеяло на себя и стать регулятором мирного процесса. Россия этого сделать не даст. Она не позволит диктовать Евросоюзом собственные условия, чтобы попытаться продвинуть статус для армян Карабаха, либо для того, чтобы пересмотреть ранее достигнутые договоренности. Ереван пока позволяет себе такие движения, выступления, обвинения в адрес Азербайджана. Но это до тех пор, пока Россия не определится в своей жесткости по отношению к Армении. Армения в лице Никола Пашиняна России говорит одно, а за спиной делает другое. Думаю, что в ближайшее время мы увидим перемены в таком отношении. Потому что терпение Москвы закончится. Все эти выступления министра иностранных дел Армении – это выпады в сторону Азербайджана – они как были, так и будут продолжаться. Но здесь надо придерживаться восточной пословицы – собаки лают, а караван идет. В карабахских договоренностях ничего уже не изменить – соглашения есть, обязательства сторон есть и их надо выполнять. И все эти выступления и очередные жалобы Еревана – это лишь попытка отсрочить неизбежное.

Вчера в Москве прошло заседание рабочей группы по разблокированию транспортно-экономических связей и по его итогам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что на переговорах стороны так и не пришли к консенсусу. Конечно, Армения и не хочет идти на консенсусы. Складывается впечатление, что власти Армении действуют не в интересах своего государства, а в интересах третьих стран, третьих мировых игроков, которые потеряли возможность влиять на сложившуюся ситуацию в регионе, после того, как именно Россия, Турция, Азербайджан поспособствовали достижению мира. Армению такой расклад не устраивает. И здесь формируется довольно сложная ситуация для России – вроде как Армения – наш партнер и союзник, но на самом деле все, что сегодня делает Армения идет в жесткий разрез с национальными интересами Российской Федерации. Это мое сугубо личное мнение, то, которое складывается из анализа происходящего.

На этом фоне Азербайджан показывает абсолютную лояльность, дружбу, желание иметь партнерские отношения с Россией. И позиция Армении в данном случае проигрышна на 100 процентов. Я думаю, что у России и ее партнеров по урегулированию есть достаточно возможностей и рычагов для того, чтобы окончательно поставить Армению на место.

Я считаю, что Ильхам Алиев на предстоящем саммите 15 декабря с Пашиняном не даст Пашиняну при поддержке Запада пойти на провокации против подписанных при посредничестве России заявлений. Ильхам Алиев сегодня может все. И заблокировать, в том числе, не принять какие-то предложения со стороны ЕС, которые будет пробивать в Брюсселе Пашинян. Ильхам Алиев – большой дипломат. Думаю, Алиев может поставить всех на место и показать, что так дело не пойдет, что Азербайджан это не устраивает. Не жестко, а дипломатично пресечь попытки Евросоюза помешать усилиям России и Азербайджана в урегулировании. Армения попытается нанести ущерб интересам не только Азербайджана, но и Российской Федерации, благодаря которой были запущены эти процессы. Я вообще считаю, что сейчас сложился определенный тандем – Путин — Алиев. Это сильные лидеры, с уважением относящиеся друг к другу. Лидеры, в отличие от представителей Евросоюза, понимающие, что нужно региону.

Кстати, вдобавок к сказанному, 9-10 декабря США проведут «Саммит за демократию», на который пригласили Армению. А вот Россию, Китай, Турцию, Азербайджан – нет. Это крайне показательно, я бы даже сказал, кричаще показательно. Мы все знаем, что такое «демократия» в понимании Запада. Думаю, приглашение на саммит Армении — это еще одна попытка поддержки «демократических реформ» в республике, в которой продолжает действовать большое количество получающих гранты фондов, ориентированных на развитие «демократии». И эти фонды настроены на то, чтобы приблизить Армению к Западу. Конечно, это попытка настроить Армению против России. Почему не пригласили Азербайджан? Потому что он ведет слишком независимую политику, Запад с ним не справится. А Армения – слабое звено на Южном Кавказе, которое хочет, чтобы им манипулировали.