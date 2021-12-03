Как выжить инвалидам в Азербайджане?

Сегодня — Международный день людей с ограниченными возможностями. На самом деле, возможности человека безграничны, и паралимпийцы доказали это всему миру. Но всякий раз, когда термин «инвалид» наши сограждане – добрые и милосердные – тянут пальцы к мочкам ушей, произнося с причмокиванием «кыш-кыш». Не дай Бог, дескать. И, учитывая тот факт, что от инвалидности (как, впрочем, и от многого другого) человек не может быть застрахован, то проживая в Азербайджане, так и хочется уточнить: да, в нашей стране реально не дай Бог быть инвалидом. Почему? Да потому что на этом жизнь заканчивается, и начинается печальное существование: борьба за каждый прожитый день, поиски хлеба насущного, изоляция и тяжелая затяжная депрессия – от безнадежности и непонимания общества, от цинизма и равнодушия государственных ведомств, которые – согласно логике – обязаны реагировать на нужды людские. Но обо всем — по порядку.

Листая новостные сайты, мы частенько видим радужные «шоколадные» новости, вышедшие из–под услужливого пера сотрудников пресс-служб. Читаешь и нарадоваться не можешь, как же все у нас хорошо! Аж сердце прыгает в груди! Но когда начинаешь говорить с представителями самой уязвимой и незащищенной прослойки общества, понимаешь – насколько все эти пресс-релизы далеки от реальной жизни, в которой все на самом деле по-другому, и пишется эта жизнь отнюдь не радужными красками. Хотя, с другой стороны, это смотря где родиться. Давайте рассматривать, сравнивать и делать выводы.

Сколько наработал – столько заработал

Практически все государства мира делают ставку не на пособия по инвалидности, а на трудоустройство и социальный подход к людям с ограниченными возможностями.

Прекрасный пример – Литва, постсоветское пространство, умудрившееся сохранить систему европейских ценностей. Довольно интересная система выплаты пособий инвалидам сложилась в этой стране. Рассчитывать на их получение могут только люди, утратившие трудоспособность не менее чем на 45 процентов. Все они получают базовую пенсию в размере 115 евро, а размер остальной доплаты зависит от трудового стажа. Государство предлагает таким людям выгодные скидки на использование общественного транспорта. Дополнительные отпускные недели, снижение налогов и специальные субсидии на жилье. Кроме того, инвалидам любой группы полагается помощь в виде человеческого фактора, а именно социальных работников, закрепленных за каждой семьей, в которой имеются инвалиды, обеспечивающих не только бытовой уход, но и оказывающими медицинскую помощь. Зарплату эти работники получают от государства.

А что у нас в стране? Социальные работники дважды в неделю оказывают одиноким пожилым (старше 70-ти лет) гражданам и инвалидам (лежачим) помощь по уборке квартиры, покупке необходимых продуктов, промышленных и хозяйственных товаров. То есть получается, что лежачему больному памперс нужно менять только дважды в неделю? И кормить только дважды в неделю? Ужасный парадокс, который вот уже много лет никто не может объяснить.

Работа – волк для азербайджанского инвалида

В 2017 году вступили в силу поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие комплексные изменения в системе определения прав и размеров трудовых пенсий. Эти изменения коснулись и назначения трудовых пенсий за инвалидность.

Пенсия за инвалидность как один из видов государственного социального обеспечения назначается в зависимости от накопленной на индивидуальном счету инвалида суммы.

Инвалидам I группы, если у них есть 5 лет страхового стажа до 30 лет плюс 4 месяца за каждый год после 30 лет трудовая пенсия будет назначена в обязательном порядке, и если накопленная на их индивидуальном счету сумма страховых взносов недостаточна для минимального ее размера, то уровень пенсионного пособия будет доведен до 110 манатов, так как инвалиды этой категории лишены возможности работать.

Поскольку инвалиды II и III групп имеют возможность работать, то те из них, кто имеет указанный страховой стаж, будут получать пенсию при наличии у них достаточного капитала на личном счету для минимального размера пенсии. В случае отсутствия требуемого размера пенсионного капитала они будут получать социальное пособие или продолжат работать и таким образом накапливать достаточную сумму для назначения пенсии.

Да они и рады бы работать, наши трудоспособные инвалиды, ведь на нищенские пособия навряд ли можно прожить, эти пособия не покрывают при сегодняшних ценах даже самый минимальный размер потребительской корзины. Да и само положение унизительной бедности усугубляет состояние здоровья. А ведь на самом деле в нашем законодательстве есть пункты, определяющие право на работу инвалидов в организациях (1 инвалид на 25 сотрудников). Иначе – ежемесячный штраф работодателю размером в три минимальные зарплаты. Но босы компаний предпочитают платить штраф, но инвалидов на работу не берут.

Попытка борьбы ни к чему не приводит

В 2018 году Милли Меджлис принял поправки в законопроект “О правах лиц с инвалидностью, состоящий из 8 глав и 40 статей.

В ходе обсуждения этого законопроекта депутаты подчеркивали, что штрафы – не действенная мера против нерадивых работодателей, не устраивающих на работу людей с ограниченными возможностями. А если штрафы – не метод, то лучший вариант – заинтересовать. Как? Освободить от налогов, к примеру.

Но, судя по всему, эта идея так и не была внедрена в практику, так как положение инвалидов, желающих работать, по-прежнему аховое.

Само по себе понятие работающие инвалиды для нашей страны – редкость. Хотя, с другой стороны, чтобы мнение не было однобоким, нельзя не отметить того факта, что они все же есть.

Но стоит отметить, что устройство на работу для инвалидов Азербайджана – печальный анекдот из серии «Фантастика на 2-м этаже». Мало кто может позволить себе такую роскошь. Особенно это касается инвалидов по зрению. До февраля 2019 года инвалидам по зрению давали возможность хотя бы заниматься педагогической деятельностью. Но с февраля 2019 года был введен запрет и на это. И причина данного запрета до сих пор не разъяснена. В службе занятости разводят руками, дескать, введение моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства связывает руки, и контроль за соблюдением трудоустройства инвалидов не может совершаться.

Но тут, как говорится, бабушка надвое сказала: хочешь, чтобы все было по закону – ищи возможности, не хочешь – ищи причину для «отмазки». А страдают от этого люди самой уязвимой и незащищенной прослойки нашего общества. Так или иначе, распоряжение президента о том, чтобы предпринимателя не проверяли и не беспокоили – отнюдь не повод развязывать руки этому самому предпринимателю для нарушения остальных законов страны. В конце концов, если госслужбы проверяют по определенному факту, то эти действия – согласно человеческой логике — никак не могут считаться противозаконными и саботирующими распоряжение главы государства, который имел ввиду совсем другое. Но госчиновники восприняли это распоряжение по-своему, оправдав тем самым пословицу о том, что услужливый дурак опаснее врага.

Да, в стране принимаются законы, в СМИ пишут о заботе государства в отношении инвалидов, но где все это? Отмечу, что мы говорим не о законах, принимаемых в стране (они, как правило, идеальны), а подходе госчиновников к этим законам.

Да, в Азербайджане есть свои программы помощи людям с ограниченными возможностями. В 2011 году из-под пера Ильхама Алиева вышло распоряжение о том, что 11 тысяч инвалидов должны быть обеспечены квартирами. План распределения жилплощади инвалидов различных групп рассчитан до 2025 года. В текущем году получат ключи от квартир 3 тысяч человек, из них 1850 жителей уже вселились в новые квартиры и дома — это пресс-релиз, распространенный в СМИ осенью этого года.

Сегодня в Азербайджане насчитывается около 600 тысяч человек с различными категориями инвалидности. Эти люди получают пенсии по инвалидности либо ежемесячное социальное пособие. Инвалиды, ставшие таковыми в войнах, во время службы в армии, во результате ЧП вроде Чернобыльской катастрофы, наряду с социальными выплатами и пенсиями получают также президентскую стипендию. В эту группу включены инвалиды от рождения и ухаживающие за ними люди.

Кроме того, с 1 июля 2022 года вступают в силу новые нормы определения инвалидности. Нормы эти составлены на основании стандартов ВОЗ, самого передового зарубежного опыта, документа ЕС «Рейтинг степеней физических и умственных инвалидностей». Использованы предложения Всемирного Банка, ВОЗ, международной юридической компании McKinsey, специалистов министерства здравоохранения Азербайджана.

Новая концепция определения инвалидности охватывает более широкий спектр утраты функций в организме, выраженный в процентах. В законе слова «причины и степень инвалидности» заменены термином «процент утери функций». При определении этих процентов специалисты исходят из степени возможности инвалида себя обслуживать, свободно двигаться, питаться и выполнять другие естественные потребности, пояснил он.

Если при переаттестации обнаружится способность гражданина жить нормально без статуса инвалидности, тогда полученные им прежде выплаты в казну не возвращаются. Граждане имеют право обжаловать решение комиссии в суде.

Мы не знаем, как будет с новым определением, но вот с недавними новшествами по тому же вопросу нашим инвалидом пришлось помучиться. Корреспондент Минвала уже писал на тему волокиты определения инвалидности по новой методике, о путанице во ВТЭК из-за неправильно составленных заявлений и ошибок поликлинических врачей, из-за «недостаточного» срока пребывания в больницах и так далее. Во всяком случае, уже было рассмотрено несколько исков по делам инвалидов и всякий раз оказывалось, что недопонимание ВТЭК со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями упиралось именно в вышеуказанные причины. Сегодня в судах оказывается все больше таких дел. И пока новое определение инвалидности, наконец, встанет на рельсы порядка, истрепано будет еще немало нервов, потрачено немало сил, и главное — остатков здоровья тех, кого сегодня, 3 декабря, чествует весь цивилизованный мир. А тут еще новые критерии не за горами. Остается только пожелать, чтобы наши инвалиды дожили до обещанного.

Яна Мадатова