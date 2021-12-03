Антон Бредихин: Армения своими «прозападными» действиями может сама попасть в ловушку

Грядущая встреча в Брюсселе Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна – предмет многочисленных дискуссий и прогнозов. Как ожидается, Азербайджан продолжит переговоры с Арменией по реализации всех положений трехстороннего соглашения, и судя по всему, Еревану будет сложно «отвертеться» от своих обязательств. Благо, и Москва в лице президента Путина четко и ясно обозначила свою позицию по этим вопросам, всячески подталкивая строптивый Ереван к наращиванию переговорного процесса и прекращению провокаций на границе. Однако недавняя гибель наших военных от рук армянских бандитов, да и вообще вся текущая риторика Еревана, включая и отдельные действия провокационного характера в Карабахе явно говорит о том, что в Армении намерены «щекотать» нервы Баку до самой встречи в Брюсселе. При этом стоит отметить, что недавняя Сочинская декларация, подписанная Алиевым и Пашиняном, явно сузила круг возможностей Еревана, направленных на срыв переговорного процесса. Так что ждать от Армении и Пашиняна на новом политическом «ринге» в Брюсселе? Приведет ли встреча к явным прорывам по реализации, уже подписанных более года назад Ереваном документов?

«Лиса» Европы будет брать хитростью и обещаниями участников предстоящей встречи. Никол Пашинян имеет максимум надежд на ее исход. Ему и так оказывается финансирование, в том числе косвенным путём от ЕС. Теперь он ждёт того, что Европа «продавит» ввод своих миротворцев в Карабах и максимально будет «прессовать» Азербайджан. Идею реванша никто не отменял».

Об этом в беседе с Minval.az отметил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин, добавив при этом, что Ильхам Алиев, безусловно, не поддастся влиянию европейского «змия».

По мнению российского политолога, после встречи в Сочи Ильхам Алиев будет особенно четко отстаивать достигнутые договоренности. При этом, по его мнению, на переговорах обязательно проявятся сильные стороны дипломатии Ильхама Алиева, его политика открытости и честного диалога. И проармянскому европейскому лобби будет сложно что-то противопоставить этим сильным сторонам азербайджанской дипломатии.

— При этом для европейцев путь в Карабах, конечно, будет открыт — для депутатов, дипломатов, бизнесменов, деятелей культуры, пусть приезжают, смотрят, сравнивают, — отметил политолог.

По мнению Бредихина, возможность работать и налаживать связи с Азербайджаном, возможность инвестиций в совершенно новый регион с удивительным ландшафтом и климатом – весьма привлекательный момент для ЕС в сотрудничестве с Баку, а в Армении таких перспектив европейцы не видят. Просто потому, что там нечего добывать и разрабатывать, в стране «на ладан дышит» экономика, и пока ситуация такова, Европа будет рассматривать Армению только в виде «грантоеда», без расчетов на получение вложенных инвестиций.

«Пашинян очень надеется на лояльность европейцев к армянской бархатной революции – когда-то у Брюсселя были некоторые восторги на эту тему, но ЕС уже давно снял розовые очки и сейчас никакого такого оптимизма не испытывает. Особенно с учетом абсурдной политики Пашиняна внутри страны и множество случаев с нарушением прав человека и гражданина, о которых неоднократно заявляла даже Венецианская комиссия. Европа особенно об этом помнит, но Пашинян думает, что это не так страшно, и диалог «на равных» по-прежнему присутствует. Но это не так, тем более что практичный Брюссель весьма серьезно настроен на бизнес-сотрудничество на освобожденных территориях Азербайджана, а также на политическое партнерство с Баку, который стал модератором многих процессов в регионе. Пашинян в этом смысле ЕС гораздо менее интересен как представитель государства и практического банкрота, а возможности армянского лобби в Европе тоже далеко не безграничны, — отметил Бредихин.

Поэтому, по его мнению, встреча не будет иметь «жесткого» характера, но позволит продемонстрировать то, что союзники у Азербайджана отнюдь не на Западе.

— «Жесткий характер» в смысле того, что Европа не будет ставить своих условий Армении и Азербайджану, а будет стараться взять «мягкой силой», чтобы самой как-то оказаться втянутой в конфликтный регион. А вот Армения своими «прозападными» действиями может сама попасть в ловушку, что Пашинян конечно же понимает, – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров