Рауф Раджабов: Пашинян и его команда не понимают, что время на самом деле работает против них

Успешные результаты сочинской встречи, что подвигли процесс азербайджано-армянского мирного урегулирования, дали и очевидный четкий посыл Еревану – о том, что договоренности надо выполнять. Таким образом, Ереван оказался в ситуации «жесткой реальности», что неминуемо повлекло ряд контрдействий с армянской стороны, направленных на дестабилизацию мирного процесса: это и агрессивные заявления армянского МИД, руководства Армении и нелепые действия армянских пограничников на трассе Горус-Гафан, решивших заняться отловов азербайджанских автомобилей там, где они физически быть просто не могут. Так, способно ли руководство Армении на конструктивную работу по реализации заключенных договоренностей или «армянский цирк» может даже продолжиться на встрече лидеров в Брюсселе?

«Активность официальных властей Армении после провальной для них де факто и де юре Сочиной встречи объяснима. Видно, что армянская сторона не может, и у нее просто нет того потенциала, чтобы не реализовать уже три подписанных документа. Первый от 10 ноября, второй от 11 января 2021 года, и третий – подписанный 26 ноября текущего года в Сочи. Хотя известно, что предметом препирательств для армянской стороны продолжает оставаться тема военнопленных и всяческие возражения о том, что мол в Сочинской декларации не указывается конкретно Зангезурский коридор».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель аналитического центра «3rd View» Рауф Раджабов, добавив, что если говорить, о том, что Армения сделала, выставив на дороге Горус – Гафан свой таможенный пункт – то такая ситуация вызывает всего лишь оглушительный смех.

— Это уже чистейший маразм – иначе не скажешь. Трасса Горус-Гафан почти полностью находится на армянской территории, и они могут там долго стоять, но ни одной азербайджанской машины, так и не дождутся, по той простой причине, что азербайджанская сторона действует в рамках своей стратегии, и только в рамках нее предпринимает какие-то шаги, а не устраивает дешевой водевиль и спектакль, — отметил политолог.

Поэтому, по его словам, самый приемлемый вариант комментировать что-то по поводу армянских действий на дороге Горус-Гафан – это обратиться к словам бывшего экс-министра транспорта Армении и ряда других политиков этой страны, которые сами четко и ясно объясняют армянской аудитории, что все предпринимаемые Арменией шаги на этой трассе просто до ужаса смешны.

— Главный же момент для Азербайджана, а также России, Турции и Ирана – все эти страны, отмечу, в той или иной степени являются бенефициарами азербайджано-армянского урегулирования, — это, то что, на мой взгляд, армянская сторона дальше не может увильнуть от реализации уже трех подписанных документов. По той простой причине, что гарантом с армянской стороны во-многом выступает Россия, а с азербайджанской – сам Азербайджан. В лице главнокомандующего и президента страны Ильхама Алиева. И тут все понятно и очевидно – подчеркнул политолог.

Что касается Армении, то по словам политолога, «можно уверенно сказать, что это несостоявшееся государство, границы которого контролирует другая страна». При этом, считает Раджабов, заметно, что Пашинян хочет растянуть время в реализации всех эти трех документов, потому что внутриполитическая ситуация в Армении далека от стабильности.

С одной стороны, как отмечает Раджабов, в парламенте страны представлена радикальная оппозиция в лице двух блоков «Армения» и «Честь имею»; несмотря на то, что между Кочаряном и Саргсяном имеются серьезнейшие противоречия, но они все-таки объединились с одной целью – свергнуть Пашиняна. Хотя им этого пока не удается, отмечает политолог.

— И тут всплыло еще одно армянское национальное движение, которое уже собирает под свои знамена оппозиционно мыслящих и политиков, и журналистов, и общественных деятелей, и так далее. Это так называемая уличная оппозиция. Но объединение этих сил может привести к серьезным потрясениям для Армении. Притом, если учесть, что никакие друге страны, включая Россию не будут вмешиваться во внутренние дела Армении — это уже очевидно, — отметил политолог.

Поэтому, на его взгляд, в преддверии встречи в Брюсселе, Пашинян всячески пытается оттянуть время, выгадать на этих двух неделях, оставшихся до встречи, надеясь, что сможет добиться каких-то подвижек от Евросоюза.

«По логике Пашиняна, у Армении отношения с ЕС, лучше, чем у ЕС с Азербайджаном, потому что ЕС показали, что готовы вкладывать инвестиции в Армению», — отмечает Раджабов.

— Поэтому, на мой взгляд, сейчас Пашинян всячески будет затягивать организацию комиссии по делимитации и демаркации границ, тем более, что она является не трехсторонней, а двухсторонней, то есть без участия России. И Пашинян думает, что таким образом имеет возможность всячески растягивать этот процесс, чтобы как-то дотянуть до холодной зимы и потом уже будет видно, что из этого получится, — отметил политолог.

В тоже же время, по мнению Раджабова, создание азербайджано-армянской комиссии по определению границ – это очень важное достижение. Впервые республики, находящиеся и по сей день в состояние конфликта, войны, потому что пока еще не подписано окончательное мирное соглашение, все-таки создали этот инструмент.

Однако, по словам политолога, и здесь Пашинян снова пытается выиграть время.

— Но, тут есть важное «но» — Пашинян и его команда не понимают, что время на самом деле работает против них. Оно работало и против Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. За исключением Левона Тер-Петросяна, который четко и честно обозначил будущее Армении в своей статье в 1997 году, Пашинян идет по той же самой «тропе», что и Качарян и Саргсян, выбирая для себя наихудший сценарий из предложенных Левоном Тер-Петросяном. Даже для сравнения — в то время, как Армения продолжает тянуть время, с момента недавнего подписания Сочинской декларации Азербайджан продолжает действовать и уже установил замечательные политические отношения с Ираном, а также с Туркменистаном, связав все это надежным энергетическим сотрудничеством стран. А инициатива Турции и Азербайджана по реализации формулы «3+3» также продолжает развиваться, пока Армения предпочитает хитрить и затягивать время. В действительности, чем больше Армения и Пашинян затягивает процесс, тем больше выгод и преимуществ получает Азербайджан, и очень возможно, что когда все-таки Еревану придется подписывать договора и документы, он окажется в гораздо более невыгодных для себя позициях, чем был еще недавно. Но, как говорится, будет уже слишком поздно, – резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров