Казахстанский политолог: Пашиняна надо заставить думать и говорить одно и тоже

Договоренности, достигнутые в Сочи, показали, как высок авторитет и дипломатическое мастерство азербайджанского президента, который последовательно реализует интересы страны и глобальный план по налаживанию полноценного политического и экономического баланса в регионе. Но вместе с тем очевидно, что Армения и ее политическое руководство весьма тяжело и неохотно идет на процесс реализации договоренностей, частенько выступая с позиции «но» или «только, если». И, возможно, на встрече в Брюсселе, президенту Алиеву придется в полной мере пробивать новые бреши в «стене противостояний» Еревана, снова заводить своими руками токсичный армянский недоговороспособной механизм, который по-прежнему живет своими иллюзиями и радикализмом, усугубляющим жизнь во всем кавказском регионе. Так способно ли армянское руководство к прогрессивным переговорам?

«Сложно отрицать, что именно давление Ильхама Алиева как на Ереван, так и на Москву – посредника переговоров, заставляет Армению двигаться дальше по пути переговоров. Не будь его, Ереван начал бы играть в ту самую игру, что реализовывал ближайшие тридцать лет».

Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог Азат Ахметов, добавив, что уже по позиции и риторике Пашиняна было заметно, что Ереван не оставляет надежд вставлять «вилы в колеса переговорного механизма, максимально замедляя его».

— Встреча в Сочи, безусловно, имеет один очень важный аспект – Пашинян подтвердил и обозначил стремлении Армении по реализации на практике всех договоренностей трехстороннего соглашения, к которой ее подталкивает Россия и на которой настаивает Баку. Пашинян не стал упрямиться, говорить что-то вопреки, и это уже какое-то продвижение вперед. Теперь, когда он признал и подтвердил настроенность Армении на все тезисы мирного договора, можно двигаться дальше. Потому что теперь дать задний ход гораздо сложнее, все сказанное запротоколировано и снова говорить что-то другое — значит идти на конфликт и с Россией, — отметил политолог.

Однако, как отмечает Ахметов, видно и другое «подводное течение» — это работа Пашиняна на внутреннюю аудиторию в Армении, с которой заигрывает армянский премьер, давление реваншистов, которое заставляет его буквально перевирать каждое свое заявление, озвученное на встречах с представителями России и Азербайджана, высказанное с расчетом на внешнюю политическую аудиторию.

— То есть, если Пашинян сказал где-то и кому-то, что транспортный коридор через Армению должен быть реализован, вечером этого же дня он скажет и нечто обратное. Если он подтвердил стремление Армении по делимитации и демаркации границ, спустя пару часов он может ляпнуть что-то о статусе, так и не признанного самими армянами «НКР». И так без конца. То есть Пашинян и вправду уже живет двойной жизнью – перевирая свои слова для двух аудиторий одновременно, пытаясь угодить, и тем, и другим. Сколько в этом правды? Такое ощущение, что он и сам уже не знает, где правда, а где ложь, – отметил Ахметов.

Таким образом, по мнению Ахметова, задача России и Азербайджана заставить Армению и погруженного в свои страхи Пашиняна, думать и говорить одно и тоже.

— В этом смысле, я уверен, что Пашинян, рано или поздно в полной мере воспользуется шансом, той калиткой, что приоткрыл для него Ильхам Алиев. А она, эта возможность, заключается, в том, что Пашинян может быть политической весомой фигурой и остаться в армянской истории, только как человек, который перестал лгать, не испугался радикального реваншизма и вывел армянский народ, страну из международной изоляции, в открытый мир без конфронтаций и угроз, к новым возможностям и горизонтам. Любая другая игра Пашиняна обречена на позорный провал, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров