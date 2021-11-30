Путин считает, что имеет право еще на одно президентство

Президент России Владимир Путин напомнил о своём праве избираться на новый срок на посту главы государства. Путин отметил, что ещё не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.

В рамках форума «Россия зовёт!» российскому лидеру задали вопрос о том, планирует ли он вновь баллотироваться на пост президента и каких ещё целей хотел бы достичь для страны.

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок», — заявил Путин.

Он отметил, что пока для себя не решил, будет это делать или нет.

«Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — заявил президент (цитата по РБК).