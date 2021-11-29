Эрдоган предложил посредничество России и Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать посредником между РФ и Украиной, выступая за мир в регионе.

«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению. Его цитирует телеканал NTV.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, что Эрдоган предложил собрать саммит России, Турции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашенных республик», — заявил представитель Кремля, отметив невозможность трехстороннего саммита Москвы, Киева и Анкары в Турции для обсуждения проблем на востоке Украины.