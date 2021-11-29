Cертификаты о вакцинации от COVID-19 в Азербайджане являются бессрочными



В Азербайджане сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции являются бессрочными.

Об этом говорится в совместном заявлении Минздравоохранения, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«В мире продолжаются научные исследования по длительности сохранения иммунитета к COVID-19, вырабатываемого после вакцинации. Этот вопрос будет вновь рассмотрен после публикации итогов исследований и рекомендаций ВОЗ и других международных организаций в сфере здравоохранения»,- говорится в заявлении.

Рекомендуется вводить третью дозу вакцины от коронавируса лицам, входящим в группу высокого риска, то есть медработникам, гражданам старше 60 лет и страдающим аутоиммунными заболеваниями, через шесть месяцев после получения ими второй дозы.

Появление новых штаммов коронавируса повышает важность ревакцинации, подчеркивается в заявлении.

«Третья доза вакцины от коронавируса важна для предотвращения ослабления иммунной системы человеческого организма и обеспечивает долговечность антител к COVID-19», говорится в заявлении.