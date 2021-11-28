Линдси Лохан обручилась с финансистом из Дубая

Американская актриса Линдси Лохан опубликовала в «Инстаграме» снимки со своим бойфрендом — финансистом из Дубая Бадером Шаммасом — и сообщила о помолвке.

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Моё будущее», — подписала 35-летняя звезда серию фотографий с кольцом на безымянном пальце.

Отец Линдси Майкл Лохан в комментарии TMZ заметил, что очень рад за дочь и Бадера, и выразил гордость от того, что актриса делает в жизни.

«Бадер — замечательный парень и оказывает большое влияние на её жизнь. Да благословит их Бог», — сказал Майкл.

Об избраннике актрисы известно немногое, его профиль в «Инстаграме» закрыт. По слухам, пара встречается с начала 2020 года, однако отношения до этого момента не афишировала. Бадер последние три года работает в подразделении международного управления капиталом Credit Suisse в Дубае в качестве помощника вице-президента, а до этого был сотрудником сферы управления капиталом в Кувейте, отмечает «Лайф».