Американские эксперты: Встреча в Сочи — огромный шаг в правильном направлении

26 ноября в Сочи прошла встреча глав Азербайджана, России и Армении, на которой был обсужден ряд вопросов, в том числе открытие коммуникаций, делимитация и демаркация границ. Результаты трехсторонней встречи оцениваются положительно. Азербайджан добился поставленных целей, в частности, принято решение о запуске проектов по открытию автомобильных и железных дорог.

По словам американского эксперта Питера Тейса, встреча в Сочи — огромный шаг в правильном направлении.

Эксперт считает, что Армения должна действовать быстро, чтобы сотрудничать по региональным экономическим и транспортным проектам, что сегодня в интересах Еревана.

Он отметил, что трехсторонняя встреча в Сочи, организованная президентом Российской Федерации, является существенным свидетельством готовности Азербайджана мирно сотрудничать с соседней Арменией.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев еще раз выразил готовность Баку начать процесс диалога и мирного сосуществования с Арменией. Азербайджан с его славными Вооруженными силами показал миру, что освобождение суверенной территории военным путем было большим успехом в сочетании с впечатляющей дипломатией. Трехсторонняя встреча в Сочи продемонстрировала слабость руководства Армении, которое отказывается принимать реальность и ​​не решается участвовать в региональных экономических и инфраструктурных проектах», — сказал Тейс.

По его словам, Азербайджан исторически демонстрировал готовность к сохранению диалога, мирного сосуществования разных этнических сообществ на своей суверенной территории.

«Участие Армении в трехсторонней встрече в Сочи — большой шаг вперед, и лидерство правительства России в этом вопросе очень важно. Москва придерживается хорошо сбалансированной позиции в отношении сохранения полного территориального суверенитета Азербайджана и убеждения Еревана смириться с реальностью», — отметил эксперт.

По его словам, встреча 26 ноября в Сочи является большим шагом вперед, поскольку правительство Армении не решается выполнить трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года, и продолжает совершать вооруженные провокации вблизи госграницы с Азербайджаном.

«Армянское руководство продолжает оставаться очень слабым, а армянское общество, к сожалению — изолированным. Эти международные встречи в конечном итоге убедят Пашиняна в том, что путь экономического успеха для его страны — это полное выполнение трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Зангезурский коридор – стратегический проект, который упростит региональное экономическое сотрудничество и увеличит поток товаров и услуг в Нахчыванскую Автономную Республику — регион Азербайджана, который страдал от экономической блокады в результате оккупации армянскими войсками соседних территорий», — сказал Тейс.

Он еще раз подчеркнул, что Армения должна принять новую геополитическую реальность на Южном Кавказе и действовать соответствующим образом, чтобы стать участником международных инфраструктурных проектов в этой части Евразии.

«Армения потеряла много времени и теперь должна полностью соблюдать и уважать трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, чтобы люди в обеих странах могли жить в мире и согласии», — отметил Тейс.

В свою очередь, американский эксперт и аналитик Ирина Цукерман считает, что если Армения откажется от предложенной ей «оливковой ветви», это может стать еще одним поворотным моментом на международной арене.

«Встреча прошла в свете предстоящих переговоров в Брюсселе. Азербайджан еще раз демонстрирует, что после освобождения своих территорий остается приверженным региональной интеграции, желает развития региона и предлагает возможности для процветания, мира и взаимного сотрудничества. Но примет ли Армения это предложение после своего сопротивления, в частности, открытию Зангезурского коридора?», — сказала Цукерман.

«Действительно, поскольку Армения намерена наладить импорт из Турции, начиная с января 2022 года, кажется странным, что она продолжает выступать против мирных предложений своего соседа (после поражения в войне), прекращения военных действий и идеи мира. Пока не ясно, что именно Армения надеется получить. Если она отвергнет «оливковую ветвь», это может стать еще одним поворотным моментом на международной арене. Выберет ли Армения поддержку со стороны ЕС, который может помочь ей преодолеть финансовые проблемы? Или это будет по-прежнему зависеть от популистского решения реваншистов и армянского лобби?», — отметила она.

Американский эксперт также считает, что делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией — это процесс, который будет продвигаться, и встреча в Сочи поможет его ускорить.

«Азербайджан всегда проявлял готовность к поддержанию открытого диалога и поощрению межконфессионального сосуществования — это историческая философия, делающая его одной из ведущих стран мира, в которой царят межэтническое сосуществование и межрелигиозный диалог», — добавила Цукерман.