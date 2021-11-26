Дмитрий Солонников: Россия и Турция на одной стороне баррикад

В едином мире на Южном Кавказе после 44-дневной войны, который, так или иначе, будет образовываться, обретать все более четкие формы – свои ведомые. Одним из его центров, безусловно, является сотрудничество двух важных игроков – России и Турции. По мнению ряда экспертов, именно этот союз может стать основой для будущей конфигурации мира на Южном Кавказе, в частности, стать единым блоком, вместе с Азербайджаном и другими дружественными странами региона или даже Ближнего Востока. Возможен ли такой сценарий в ближайшее время, насколько вероятно формирование в единый блок стран тюркского и славянского мира, издревле живущих по соседству друг с другом?

«Сотрудничество России и Турции – вопрос не на несколько лет, они важны и будут развиваться в долгой перспективе. Кстати, по поводу Байрактаров – поставка оружия в разные страны не является противодействием другим странам. Ну, вот Россия поставляет оружие в Индию и Пакистан – и что? Обе эти страны, часто находящиеся на грани войны, в состоянии конфликта и иногда эту грань даже переходящие. Но что можно сказать о том, что у России плохие отношения с Индией или Пакистаном? Мы просто поставляем туда оружие, и не более».

Об этом в беседе с Minval.az сказал директор Института современного государственного развития, российский политолог Дмитрий Солонников, отметив, что обвинять Турцию в том, что она поставляет оружию на Украину, как минимум, нелогично.

— Мы можем не любить их руководство за целый ряд действий – это наше право, также как их право – не любить руководство России. Но обвинять Турцию – суверенное государство — в том, что оно поставляет оружие в другое суверенное государство – здесь ничего такого нет. Другое дело, когда сама Украина начала акцентироваться на этом, заявляя, что мол «мы турецким оружием начинаем воздействовать на Россию…». Вот эти лозунги были быстро пресечены и с российской, и с турецкой стороны. Турецкая сторона, кстати, очень четко на эту тему сказала, заявив, что «это не турецкое, а украинское оружие, ибо то, что продано другой стране, уже не является нашим оружием». И это правильная позиция, — отметил российский политолог.

Ели говорить о поставках оружия разных стран в Украину, то, по мнению политолога, «ну что поделать, имеют право». Другое дело, по его словам – как это оружие применять? Усиливать силы безопасности или применять его против своего же населения?

«Преступление – не оружие продавать, а использовать его в антигуманных целях», — подчеркнул политолог.

Что касается отношений с Турцией, по словам Солонникова – «все хорошо, все остается в силе».

Например, как отмечает он, недавно закончилась международная конференция по климату в Глазго, где проявилась эта жесткая попытка навязать всему миру свою экологическую повестку со стороны США, Европы, со стороны «золотого миллиарда» — то есть стран, которые прошли стадию индустриального развития, и перешли в постиндустриальный мир. Причем, эти страны индустриальную стадию своего развития, по словам политолога, прошли за счет жесточайшего уничтожения экологии: в Европе вырублены леса, практически выкачана нефть в Северном море, стоят практически уже не работающие угольные шахты – все уже использовано и ресурсы истощены.

— Поэтому европейцы, условно говоря, сейчас могут только переделывать, обрабатывать, заниматься сервисом, короче говоря, обслуживать другие экономики. А другие страны только идут по пути индустриального развития – но им сейчас это запрещено. То есть, им, по сути, говорят, что «вы не имеете права строить то производство, что строили мы, вы не имеете права добывать нефть, у нас она кончилась, и вы теперь не имеете права ее добывать, мы строим очень дорогие источники возобновляемой энергии, и вы теперь стройте, а если вам не нравится, то мы вас заставим, чтобы ваша экономика была неэффективна…». Вот примерно так и говорят. И вот попытка загнать мировую ситуацию в определенное неравенство, где присутствует «золотой миллиард», прошедший это развитие, и всем остальным, которым запрещено это делать – вот то, что навязывает сегодняшняя экологическая повестка, — отметил политолог.

И здесь у России, и у Турции, по мнению Солонникова, общие интересы.

— Мы – Россия и Турция — активно развивающиеся страны, и не желаем вестись на эту игру. А ведь где добывается самая грязная нефть? Ведь это не у нас, а в США, когда добывается сланцевая нефть, выходит соответствующий газ, и если на обычных месторождениях этот газ можно улавливать и использовать, то в США он, или просто уходит в атмосферу, либо сжигается и соответственно образуется тот самый СО 2, который образует парниковый эффект. Ну хорошо, США можно, поэтому они будет ее добывать, а Зеленский будет рассказывать, что самый грязный газ идет из России, — отметил политолог.

То, что на экологический саммит не поедет ни Путин, ни Си Цзиньпин, по его словам, уже было объявлено заранее. Но, туда, как отмечает Солонников, даже Эрдоган не поехал, показав таким образом, некую общую позицию.

Интересно, что на этой конференции, по словам политолога, даже сателлиты США — Австралия, Индия — стали говорить, что мы, мол, тоже не будем подписывать новое соглашение «про новые правила и новые квоты». В результате выяснилось, что ни Индия, ни Австралия не могут отказаться от использования угля просто потому, что им нечем его заменить.

Очень четкая и жесткая, по словам политолога, теперь позиция у России, Турции и Китая, и она была четко акцентирована: «Вот, теперь мы все на одной стороне баррикады».

А по всем остальным вопросам, как считает Солонников, Россия и Турция способны договариваться. И по Идлибу, – «несмотря на разность подходов сторон». И по Ливии, – «потому что в стране достигнут некий вооруженный нейтралитет между сторонами и началась регистрация кандидатов на выборы единого президента страны».

— Россия, всегда говорила, что не собирается вмешиваться в процесс выборов в любой стране. Вот кого изберут, кто будет президентом – с тем и будем работать.

— В Армении, в этом году выборы произошли, легитимно был избран Пашинян – с ним и будем коммуницировать. И заигрывает он с Соросом, или нет – неважно, это внутреннее дело Армении — отметил политолог.

По его словам, все решаемо.

— Поэтому мы с Турцией в геополитическом раскладе на одной стороне, а какие-то отдельные частные вопросы, как видим, решаются, и пока нет оснований говорить, что они решатся перестанут. И в этом отношении если мы идем к многополярному миру, вот эта область, объединяющая Переднюю Азию, Кавказ и Евразийский регион; все это можно называть по-разному: «тюркский, славянский мир», но однозначно можно сказать, что это все потенциально — один новый полюс, который будет формироваться далее. Это не вопрос года-двух, он займет более длительную перспективу, но в принципе у нас общие интересы и общая стратегия, — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров