Фарид Шафиев: Российско-Азербайджанский Экспертный Совет займется выработкой конкретных рекомендаций

19 ноября 2021 в Баку состоялось первое заседание Российско-Азербайджанского Экспертного Совета по теме «Азербайджано-Российское стратегическое партнерство как важный фактор постконфликтного развития и регионального сотрудничества», организованное совместно Центром Анализа международных отношений Азербайджана и Российским Советом по международным делам. Данный факт является важным и даже уникальным событием в политической жизни Азербайджана, ведь речь идет о создании видимого и явного инструмента укрепления азербайджано-российских отношений, нацеленного, в том числе, на решение кризисных вопросов в геополитической среде. Одним из первых шагов в деятельности РАЭС стало заседание Совета и поездка российских экспертов на освобожденные территории, в город Агдам. Каковы первые плоды деятельности этой серьезной международной экспертной площадки между Баку и Москвой, какие цели ставит перед собой РАЭС?

«Совет создан нашим Центром Анализа международных отношений и Российским Советом по международным делам. Цель этой организации — быть постоянной действующей экспертной платформой для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества, двухсторонних отношений, регионального сотрудничества, и, конечно, ситуаций в рамках армяно-азербайджанских отношений, вопросов региональной безопасности».

Об этом в беседе с Minval.az сказал председатель Центра Анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, отметив при этом, что спектр задач Совета достаточно широк.

— Что касается состава Совета, он будет определяться по решению сторон, будет состоять из представителей нашего центра и членов РСМД, а также будут приглашаться сторонние эксперты, как из Азербайджана, так и из России. Скажем, на эту первую встречу мы представили список экспертов, РСМД также представили свой, все это происходит по взаимному согласованию, по консультации с обеими сторонами, — отметил Шафиев.

Цель Совета, по словам Шафиева, конечно, не только академические дискуссии. РСМД и ЦАМО являются научно-аналитическими центрами, имеющими непосредственное отношение к государству: так, например, РСМД – структура, созданная МИДом России, ЦАМО – Президентом Азербайджана, поэтому цель Совета — вырабатывать определенные рекомендации, обсуждать вопросы, которые являются важными для обеих сторон, отметил политолог.

— Например, это могут быть рекомендации по преодолению каких-то кризисов, по улучшению климата, в дальнейшем они могут касаться не только политики, а поднимать и какие-то экономические, энергетические вопросы. Главное – чтобы эти рекомендации имели практическое применение. Так, в частности, на первом заседании с российской стороны принимали участие такие политические эксперты как Сергей Строкань, российский военный обозреватель и аналитик Александр Артамонов, профессор МГИМО Станислав Чернявский, — подчеркнул глава ЦАМО.

По словам Шафиева, члены Совета среди прочих тем затронули тему недавнего обострения на азербайджано-армянской границе, отметив общность позиций России и Азербайджана в недопущении новой эскалации военной напряженности и строительстве конфигурации долгосрочной стабильности в регионе. Также обсуждалась необходимость решения без дальнейшего промедления задач, определенных Трехсторонними заявлениями президентов России и Азербайджана и премьера Армении от ноября 2020 и января 2021 гг. В тоже время была отмечена недопустимость создания условий для деструктивного влияния внерегиональных игроков, направленного на подрыв выполнения Трехсторонних заявлений, являющихся устойчивой базой для достижения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как отмечает Шафиев, первый результаты заседания Совета широко освещались в прессе, однако часть дискуссий, в силу ее стратегического значения, освещаться публично не будут, так как проходили в формате закрытого заседания.

Между тем поездка в Агдам с участием российских экспертов — Сергея Строканя и Александра Артамонова, по словам главы ЦАМО, имела весьма важное значение для понимания ситуации в сфере азербайджано-армянских отношений.

— Российские эксперты, можно сказать, буквально «живьем» увидели, что произошло, оценили масштаб разрушений и что Азербайджан делает для восстановления этих земель, для мира и баланса в регионе. Их реакции были широко освещены в наших и международных медиа, в соцсетях. В этом смысле, мы всегда стараемся при любом формате встреч организовывать для наших международных гостей поездки на освобожденные территории — это всегда дает необходимый эффект и привносит ясность в понимание проблемы, в частности, в масштаб разрушений, которые можно увидеть непосредственно на месте, – резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров