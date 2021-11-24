Cклероз Байдена или стратегия США? — политологи о том, почему Баку, Анкара и Москва не приглашены на «саммит демократии»

«Саммит демократии» — новый тренд байденовской администрации, кажется, и впрямь намерен разделить мир на «плохих» и «хороших». Известно, что саммит «демократических лидеров мира» запланирован на 9–10 декабря в Вашингтоне. Между тем в списке участников отсутствуют многие страны Евразии – не приглашены на саммит Азербайджан, Турция, Россия и даже Китай, в то время как Госдеп не забыл пригласить Украину, Армению, Грузия, Молдавию, прибалтийские страны. Также отсутствует в списке приглашенных стран Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Глава российского МИД Сергей Лавров уже увидел в инициативе США провести всемирный «саммит демократий» провозглашение нового «крестового похода» против всех несогласных. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Не объясняется ли отсутствие приглашения на саммит таких стран как Азербайджан, Турция, Россия и других элементом некого привычного «политического склероза» байденовской администрации, или данный саммит действительно нацелен на создание раскола между сообществом стран Евразии, в том числе стран Южного Кавказа? США действительно намерены вернуться в период времен «холодной войны»? – на эти вопросы Minval.az ответили азербайджанский, турецкий и российский политологи.

Так, по мнению кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала «Архонт», российского политолога Антона Бредихина, это не саммит демократии, а «саммит васаллов США», — тех стран, что находятся или под оккупацией американских властей, или подконтрольных властям США. Об этом он сказал в беседе с Minval.az, добавив при этом, что это явная попытка подменить действующие международные организации, например, ООН и другие организации национального и наднационального уровня.

— И правильно, что многие страны не участвуют в таком саммите, и не поехали бы, даже если бы получили такие приглашения. Думаю, что ни Россия, ни Азербайджан, ни Турция не откликнулись бы на такие призывы. И важно, что Москва, показывает свою четкую позицию к такого рода мероприятиям, отмечая, что США не стремятся налаживать такими саммитами диалог мира и безопасности, а, напротив, стараются этот мир дестабилизировать. И я считаю, что на этом саммите будут приняты резолюции, направленные против Азербайджана и России, решения антигуманитарного характера, — отметил политолог.

Также, по мнению Бредихина, многим странам стоит противостоять «этому действу», и воспринимать такие сигналы, как ни странно, позитивно.

— Позитивно, потому что, это явный сигнал к единению наших стран, и то, что ни Россия, ни Азербайджан, ни Турция, не являются частью орбиты влияния США, и являются независимыми акторами на нашей планете, — подчеркнул наш собеседник.

Как считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, данная инициатива президента Байдена является способом и средством реализации США своих амбиций в различных регионах, поэтому состав участников этого саммита под стать этим планам и целям.

— Это не диалог, а монолог США. Если бы это был бы диалог, то в списке стран присутствовали равноправные партнеры США, которые имеют свои представления и взгляды. В данном формате Вашингтон собрал страны, которые вряд ли будут ему перечить и возражать, будут слушать все наставления, и далее, исполнять заданные инструкции. Конечно, у каждой страны есть свои региональные «болячки», которые они надеяться решить взамен этих «услуг», с помощью влияния США. Так, в частности, Армения, участвуя я это саммите, лелеет эти надежды получить более основательную поддержку США, и Пашинян, в частности, заявлял о таких планах Армении. Он таким образом планирует получить некую вербальную поддержку для Армении. Но это тоже слабое утешение для армянской дипломатии, поскольку вряд ли США намерены «впрягаться» в эти проблемы Армении и решать то, что не является приоритетом даже их региональной политики, — подчеркнул Велизаде.

В тоже время, как считает турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил, США в очередной раз пытаются создать еще одну зону своих интересов, еще одну проамериканскую коалицию, в которую Америка пытается вовлечь Армению и Грузию, а также Украину, Молдову и прибалтийские страны. По его мнению, такое мир видел и раньше, в первую очередь это попытка США окружить подконтрольными странами Россию. Что касается Турции, то по мнению политолога, отношения Турции и США стали ухудшаться уже давно, а более всего, с нового вторжения США на Ближний Восток. В первую очередь, потому что даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО, руководство США, даже в независимости от сменяемости президентов, всегда желало взять под свой контроль независимую политику Турции. Особенно, по его словам, не устраивает США политика Эрдогана, она совершенно не отвечает амбициям и интересам Белого дома.

— То есть, если даже посмотреть список участников этого саммита, то становится смешно. Так, например, из соседей Турции на данный саммит приглашен почему-то Ирак. А насколько «демократичен» Ирак мы видим, мы также видим, как «демократична» Армения. И последние события в Грузии, в частности, действия властей Грузии в отношении экс-президента Саакашвили показали, как весьма зыбки основы демократии и в этой стране. В тоже время, в своем последнем письме в Сенат Байден говорит о том, что Турция представляет угрозу национальным интересам США. Что конечно же, звучит очень нелепо, учитывая, что американский спецназ расположился в Сирии, буквально у границ Турции. Приглашенные страны – это те страны, в которых США видят возможность распространения своего влияния, сам саммит – это попытка США создать новый проамериканский блок, который, будет в дальнейшем оказывать влияние и давление на многие международные и даже структуры, в том числа и даже и на ЕС. Однако, насколько это попытка окажется удачной — это еще большой вопрос, — подытожил наш собеседник.

В.Мансуров