Discovery снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд

История скандального развода и последующих судебных разбирательств актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд будет экранизирована в двухсерийном документальном фильме Discovery Джонни против Эмбер. Об этом сообщило издание «Корреспондент» со ссылкой на Variety.

В двух частях ленты ситуация будет показана со стороны Херд и Деппа отдельно. Авторы фильма считают, что развод голливудских звезды был очень противоречивым, поэтому важно представить его с двух позиций.

«История, которая произошла между Деппом и Херд, остается очень противоречивой. Наша цель – создать фильм, который покажет ситуацию со всех сторон, чтобы зритель мог понять, что это за люди, и решить, кому поверить в этой сложной истории», – отметила вице-президент канала Discovery+ Шарлотта Рид.

Подчеркивается, что создатели ленты собрали уникальную информацию: в их распоряжении оказались видео из архива Деппа и Херд, аудиозаписи их ссор, переписка и другие личные данные.

Помимо этого в основу фильма легли показания адвокатов, друзей и родственников звезд.

Картина выйдет уже этой осенью.