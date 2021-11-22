Китай провел испытания гиперзвукового оружия со сверхскоростного глайдера

Китай в июне провел испытания своей гиперзвуковой ракеты с планирующего летательного аппарата, или глайдера, который движется на скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, во время испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделилась ракета класса воздух-воздух. Отмечается, что специалисты пока не поняли, как Китаю удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости.

Специалисты считают, что такую технологию еще не применяла ни одна страна до этого.