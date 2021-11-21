Ушла из жизни актриса Нина Русланова

21 ноября в возрасте 75 лет умерла российская актриса Нина Русланова. Об этом в Facebook сообщил актер Станислав Садальский.

Он сослался на директора Гильдии актеров кино России Валерию Гущину.

«Директор позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему», – написал он.

По словам Садальского, Русланова умерла после болезни. Он не уточнил, какое заболевание было у актрисы.

Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием – умерла Нина Русланова.

Что… Опубликовано Стасом Садальским Воскресенье, 21 ноября 2021 г.

Позже «Пятый канал» сообщил, что у актрисы была обнаружена коронавирусная инфекция.