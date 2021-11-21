Сальма Хайек получила именную звезду на Аллее славы

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек приняла участие в церемонии на голливудской Аллее славы, в ходе которой получила звезду со своим именем. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на People.

Как отмечается, Хайек стала 2709-й знаменитостью, которая удостоилась этой чести. Церемония состоялась 19 ноября. Во время благодарственной речи она обратилась к зрителям с призывом найти занятие, которое бы их радовало и которое бы они по-настоящему любили. Именно в этом нужно совершенствоваться, независимо от того, что об этом говорят окружающие.

«Работайте усердно. Готовьтесь. Плевать, что кто‑то говорит. Но самое главное, не слушайте себя, когда у вас что‑то не получается», — подчеркнула она.

Актриса также вспомнила о непростом начале своей карьеры, в том числе речь шла об эпизоде из 90-х, когда неизвестный напал на нее с ножом в Голливуде. Также она рассказала о расизме и предвзятом отношении к себе из-за своего мексиканского происхождения.

В церемонии также приняли участие ее коллеги Адам Сэндлер, Кумэйл Нанджиан и режиссер фильма «Вечные» Хлоя Чжао,в котором сыграла Хайек.