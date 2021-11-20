В Баку проходит международная выставка The Oriental Heritage

В Баку проходит международная выставка современного искусства The Oriental Heritage.

The Oriental Heritage (Восточное наследие) организована Goethe-Zentrum в Баку в сотрудничестве с Европейским союзом в Азербайджане, администрацией историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и компанией Platform ART с целью повышения осведомленности о важности сохранения общечеловеческой культуры и наследия. Азербайджан, как динамично развивающаяся страна, уделяет большое внимание важности сохранения исторического и культурного наследия, которое характеризует историю самоидентификации нации и страны, отмечается в пресс-релизе выставки.

Выставка проходит с 17 ноября по 1 декабря в историческом памятнике государственного значения — «Гасым бей Хамам», построенном в 17 веке. Также названная «Сладкая ванна» из-за сладостей, подаваемых купальщикам с чаем, она расположена недалеко от Сальянских ворот крепости Ичери Шехер, Азербайджан.

«Гасым бей Хамам» был закрыт для посетителей последние 30 лет. В ближайшее время запланированы ремонтные работы. Баня имеет традиционный дизайн, с прихожей, гардеробной, банями, бассейнами и котельной. Крестовидные купола есть в гардеробной и бассейне. Они располагались по бокам от комнат со своими покоями. В стенах и под полом располагались керамические трубы для подачи воды и отопления. В 1970 году баню реконструировали и превратили в аптеку, известную как «Зеленая аптека», которая действовала там до 90-х годов.

Куратор выставки Альфонс Хуг, Goethe Zentrum в Баку.

Экспозиция The Oriental Heritage состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции известных художников: Агдес Багирзаде, Азербайджан / Андреас Ланг, Германия / Андре Северо, Бразилия / Сабина Шихлинская, Азербайджан .