В армянской общине Болгарии недовольны заявлениями экс-президента Плевнелиева, озвученные в Баку



Армянская община Болгарии выступила с резким заявлением, обратившись к общественности страны с требованием осудить высказывания, озвученные бывшим президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым на VIII Глобальном Бакинском Форуме.

Об этом сообщили в посольстве Болгарии в Азербайджане, передает АПА.

Принимавший участие в VIII Глобальном Бакинском форуме экс-президент Болгарии в интервью азербайджанским СМИ заявил, что Азербайджан сам выполнил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, добился освобождения своих территорий после 30 лет оккупации и восстановления исторической справедливости, в Карабахском регионе Азербайджана в период оккупации были разрушены все культурные и религиозные памятники, и в настоящее время там проводятся работы по реконструкции и восстановлению.

«В ответ на это азербайджанцы, проживающие в Болгарии, выступили с ответным заявлением о том, что полное ненависти и искажений заявление местной армянской общины направлено на разжигание межнациональной розни и далеко от элементарных этических принципов. Сообщается, что в течение 30 лет территории Азербайджанской Республики находились под оккупацией в результате армянской агрессии, резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884 не выполнялись в течение этого периода, сотни тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке со стороны Армении.

Отмечено, что местная армянская община хочет представить оставшийся в прошлом конфликт как религиозное противостояние, но его основу составляли необоснованные территориальные претензии Армении и намерение оккупировать признанные на международном уровне территории Азербайджана.

В связи с тем, что Азербайджан является государством, которое придает особое значение мультикультуральным ценностям и на территории Азербайджана проживают в обстановке мира, взаимоуважения и благополучия много представителей христианской общины, в том числе болгар, а также для сближения и достижения примирения между азербайджанским и армянским народами в армянском обществе должны возобладать мудрость и дальновидность, добрососедство. Заявление азербайджанской общины Болгарии широко распространено в болгарской прессе», — говорится в сообщении.