В Милли Меджлисе заговорили о выдаче новых домов и машин для депутатов

Предложение депутата Таира Керимли предоставить Милли Меджлису новые автомобили вызвало недовольство спикера Сахибы Гафаровой.

Во время своего выступления депутат сказал: «Я не имею в виду депутатов. Предлагаю построить жилой дом для сотрудников Милли Меджлиса. Недавно я случайно оказался в машине одного из руководителей парламента. Моя 14-летняя машина лучше, чем его автомобиль. Это высший орган государства. Выдайте им хорошие машины, постройте здания».

Спикер жестко отреагировала на выступление коллеги: «Никакого недовольства у руководства Милли Меджлиса нет. Почему вы беспокоитесь?! Всему свое время. Прошлый год был годом войны. Этот год — год Победы. Поговорим об этом после размещения вынужденных переселенцах в Карабахе».