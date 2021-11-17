МИД: На любые военные провокации Армении будет дан адекватный ответ

«Мы решительно осуждаем продолжение военной провокации армянской стороной, которая выступает с позиции реваншизма».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, будет и впредь даваться адекватный ответ» — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.