Трагедия на съемках: Клуни защищает Болдуина

Голливудский актер Джордж Клуни в рамках подкаста WTF с Марком Мароном вступился за Алека Болдуина после трагедии на съемках фильма «Ржавчина» (Rust). Он подчеркнул, что отличить холостые патроны от настоящих боеприпасов достаточно сложно.

«Каждый раз, когда мне вручают пистолет на съемочной площадке, я осматриваю его, проверяю и обязательно показываю человеку, на которого должен наставить оружие в кадре. Каждый дубль. Надеюсь, что Алек так и сделал. Но проблема в том, что холостые патроны выглядят как настоящие и их бывает сложно различить», — сказал Клуни, слова которого приводит «Газета.ру».

Артист добавил, что очень скрупулезно подходит к проверке оружия на съемках: например, Клуни шесть раз стреляет в землю из шестизарядного ружья перед тем, как использовать его в кадре. По словам Клуни, он никогда не слышал о термине «холодное оружие», который часто используют в новостях и отчетах об инциденте.

«Я никогда не слышал термин «холодное оружие». Вообще никогда. Все просто говорят о вещах, о которых я никогда не слышал. Это бесит», — высказался он.

22 октября Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемках картины «Ржавчина». Как выяснилось, в его оружии оказались боевые патроны.