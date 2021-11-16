Оперный певец объявил голодовку из-за Саакашвили

Грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе объявил о начале голодовки с требованием доставить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом Бурчуладзе сообщил журналистам во вторник.

«Я хочу выразить свой умеренный протест и начать с сегодняшнего дня голодовку. Я не хочу быть соучастником смерти моего президента. Если мы потеряем Саакашвили, потеряем Грузию, четкое и светлое прошлое, которое у нас было», — сказал Бурчуладзе.

Ранее с требованием доставить Саакашвили в гражданскую клинику голодовку начали 10 депутатов парламента Грузии, а также один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе. Голодают также и в городском собрании города Зугдиди. Там от еды отказались шесть депутатов партии «Национальное движение».