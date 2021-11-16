Скончался заслуженный артист Меджнун Гаджибеков

16 ноября в возрасте 86 лет скончался известный азербайджанский актер, заслуженный артист Меджнун Гаджибеков.

Актер скончался от короновируса. Он долгое время лечился от COVID-19 в Губинской центральной районной больнице, но спасти его жизнь не удалось.

Покойный будет похоронен сегодня в губинском селе Икинджи Нугади, передает Report.

Меджнун Салам оглу Гаджибеков родился 5 октября 1935 года в селе Икинджи Нугади Губинского района. Среднее образование получил в местной школе. В 1965 году окончил актерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Актер создал запоминающиеся образы в таких фильмах и телепостановках, как «Волчонок», «Хочу жениться», «Приключение юности», «Окулист», «Санаторий смеха», «Мужчины», «В поезде», «Газельхан» и др.