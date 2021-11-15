Мэл Гибсон планирует съемки пятой части «Смертельного оружия»

Актер, режиссер и продюсер Мэл Гибсон снимет фильм «Смертельное оружие 5», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Independent.

Съемки стартуют в 2022 году, рассказал Гибсон на встрече с поклонниками в Лондоне. «Человек, который снял все «Смертельные оружия», Ричард Доннер, был великим парнем. Он писал сценарий и зашел в нем довольно далеко. Однажды он сказал мне — послушай, если я склею ласты, ты возьмешься за дело. Я ему говорю — да брось! И вот он умер», — поделился Гибсон.

С 1987 по 1998 год он снял Гибсона во всех четырех «Смертельных оружиях». Неизвестно, вернется ли он к исполнению роли полицейского Мартина Риггса.

Как у режиссера у Мэла Гибсона обширная фильмография: он снял «Страсти христовы», «Апокалипто» и «По соображениям совести».