«Я знаю мир»: Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он знает мир, поскольку среди мировых лидеров является самым опытным.

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я — самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров. Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», — заявил Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Чанаккале, передает РИА Новости.

Эрдоган стал премьер-министром Турции в 2003 году после победы на парламентских выборах возглавляемой им Партии справедливости и развития. В 2014 году избран президентом Турции, переизбран в 2018 году после перехода страны на президентскую форму правления.