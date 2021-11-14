Режиссер Питер Джексон получил статус миллиардера

Режиссер Питер Джексон стал миллиардером благодаря сделке с разработчиком видеоигр Unity Software, сообщает Forbes.

Ранее на этой неделе, 9 ноября, Unity Software приобрела часть активов новозеландской студии спецэффектов Weta Digital, которую Джексон основал вместе с партнерами. Сумма сделки составила $1,6 млрд.

«По консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером», — сообщил Forbes.

Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60% акций Weta Digital, пишет издание со ссылкой на данные новозеландского реестра. По условиям сделки Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн, подсчитал американский Forbes.

При этом режиссер был богат еще до сделки, пишет издание. По данным его источников, за каждый фильм трилогии «Властелин колец» Джексон получил по $10 млн авансом и как минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин. Общая кассовая выручка трилогии во всем мире составила почти $3 млрд. После успеха «Властелина колец» (фильмы завоевали 17 премий «Оскар») гонорары Джексона выросли: за следующую трилогию «Хоббит» режиссер мог получить по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов, пишет американский Forbes. Кассовые сборы «Хоббита» также составили $3 млрд.

Студию Weta Digital Питер Джексон создал вместе с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком при работе над фильмом «Небесные создания» в 1993 году. Широкую известность она получила после выхода на экраны «Властелина колец»: именно эта студия разрабатывала для него компьютерную графику, в том числе образ Голлума и батальные сцены. Позднее команда Weta Digital работала над визуальными эффектами для фильмов «Аватар», «Отряд самоубийц» и финального сезона «Игры престолов».