Белла Хадид переживает эмоциональное выгорание

Супермодель Белла Хадид, число подписчиков которой в Instagram превышает 47 млн, сообщила, что переживает эмоциональное выгорание, испытывает тревожность и чувство одиночества. Она отметила, что самолечение в таких ситуациях не выход, и призвала пользователей не стесняться депрессивного состояния, а прислушиваться к себе и принимать себя

«Социальные сети создают иллюзорный мир. Пусть об этом помнит каждый, кто борется с трудностями. Иногда все, что нам нужно услышать в таких ситуациях, — это то, что мы не одиноки. И я говорю вам: вы не одни. Самолечение при психических заболеваниях и химическом дисбалансе не выход. Это похоже на плавные американские горки с препятствиями, где есть взлеты и падения. Но я хочу, чтобы вы знали, что свет в конце туннеля есть, эти американские горки рано или поздно останавливаются», — написала Хадид и прикрепила к посту несколько фотографий, где она плачет.

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Модель рассказала о своих нервных срывах и отметила, что в таких случаях нужно усердно работать над собой, разбираться в том, что травмирует, триггерит или радует. Это помогает «узнать о собственной боли, о том, как с ней справиться». Хадид выразила поддержку всем, кто испытывает те же трудности, что и она.

По данным Американской ассоциации тревожности и депрессии (ADAA), которые приводит «Форбс», тревожные расстройства — наиболее распространенное психическое заболевание в США, им страдают 40 млн американцев в возрасте 18 лет и старше. Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию: согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с августа 2020 года по февраль 2021-го процент взрослых американцев, у которых наблюдаются или недавно наблюдались симптомы депрессивного или тревожного расстройства, увеличился с 36,4 до 41,5.