Известный актер отравился никотином на съемках

Актер Бенедикт Камбербэтч признался, что получил отравление никотином на съемках фильма Джейн Кэмпион «Власть пса».

В картине он играет курящего владельца ранчо и для того, чтобы вжиться в образ, Бенедикт курил настоящие самокрутки.

«Я отравился никотином трижды. По-настоящему кошмарно, когда приходится много курить», – отметил артист, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на Esquire.

Также Камбербэтч признался, что не мылся в течение съемок, чтобы точно соответствовать описанию главного героя.

«Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было тяжело. Дело было не только в репетициях», – указал он.