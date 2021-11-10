У сериала «Игра в кальмара» была альтернативная концовка

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек рассказал, что у сериала была альтернативная концовка, но от нее в итоге отказались, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Entertainment Weekley.

«Игра в кальмара» завершилась тем, что главный герой Сон Ги-Хун собирается сесть в самолет, чтобы улететь в США и увидеться с дочерью. Но в последний момент мужчина снимается с рейса, желая отомстить организаторам игр за убитых людей.

Однако, по словам режиссера, у съемочной команды было два сценария финала, и они до последнего не были уверены, какая из версий окажется в ленте.

«Мы действительно не могли выбрать между двумя разными концовками», — рассказал Хван Дон Хек.

Согласно альтернативной концовке, Сон Ги-Хун все-таки садится в самолет и улетает, ставя встречу с дочерью выше своей жажды мести.

«Мы постоянно спрашивали себя, примет ли главный герой решение уйти и навестить дочь, чтобы добиться собственного счастья?», — прокомментировал режиссер.