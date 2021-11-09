Болдуин предложил привлекать к съемкам кино полицию



Актер Алек Болдуин, который случайным выстрелом во время съемок фильма Ржавчина убил украинку — оператора Галину Хатчинс, предложил кинокомпаниям нанимать полицейских. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, полиция должна следить за оружием. Причем, как бутафорским и настоящим. Так как именно таким образом, по его мнению, будет возможность избежать трагедий на съемочных площадках.

«Каждый фильм или сериал, на съемках которого используется фальшивое или другое оружие, должен иметь на съемочной площадке сотрудника полиции. Продакшн должен специально нанимать полицейских, чтобы они контролировали безопасность оружия», — написал Болдуин.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелом из якобы незаряженного пистолета, убил Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу.