В Дагестане отметят юбилей Расула Гамзатова

В Дагестане готовится план мероприятий к празднованию юбилея поэта Расула Гамзатова. Об этом информирует пресс-служба республиканского правительства.

«Мы формируем план мероприятий, которые организуем в юбилейный год — это фестивали, театральные, школьные и иные культурные мероприятия. Кроме этого, мы должны определить, какие объекты можем построить или реконструировать в рамках празднования юбилея», — сказал председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он уточнил, что ключевые мероприятия состоятся в родном для Расула Гамзатова Хунзахском районе и в Махачкале.

Напомним, что столетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента РФ утвержден оргкомитет.