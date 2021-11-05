Когда молчание – действительно золото

Кто не попадался на ляпах? Практически каждый из нас: начиная от мировых звезд, и заканчивая известными политиками. Но когда промахи становятся чаще, стоит остановиться и крепко задуматься: а не лучше ли будет просто промолчать? На самом деле, ни месяца без ляпа – именно так стоило бы охарактеризовать скандальную ситуацию, в которую очередной раз вляпался народный писатель Чингиз Абдуллаев.

Понятно, что известный писатель всегда находился в почете как у власти, так и среди простого народа, особенно русскоязычной его среды. Абдуллаева почитают настолько, что даже не штрафуют за нарушение карантинного режима, как давеча на «скандальной», как ее сочли некоторые, встрече с читателями в Сумгаите, когда он не удосужился надеть маску. Да, писатель принес своими трудами славу Азербайджану, и с этим нельзя не согласиться.

Его вклад в азербайджанскую литературу и ее пропаганда во всем мире, в частности, на постсоветском пространстве, неоспоримы. Но все течет, все меняется, и былая слава осталась в прошлом, в котором все еще предпочитает жить Чингиз Акифович, ибо давно не было написано им интересных книг, писатель с головой ушел в общественную жизнь и социальные сети.

Что, собственно, произошло? А произошел очередной казус, и похлеще, чем история с «благотворительным жестом», связанным с бутылкой воды, отданной милосердным писателем ребенку.

Абдуллаев в ходе встречи с читателями попросил не употреблять выражение «первая Карабахская война», отметив, что первая и вторая Карабахские войны не могут быть равносильными понятиями, поскольку в то время Армения захватила территории Азербайджана благодаря купленному у Советской армии вооружению, а азербайджанской армии не было как таковой.

«Все командиры 366-го полка, вошедшего в Ходжалы, были армянами. Настоящая война была сейчас — 44-дневная Отечественная война», — считает известный писатель.

Местная аудитория моментально восприняла его мнение в штыки, и он вынужден был записать обращение, в котором оправдывался тем, что его слова были вырваны из контекста, мол «недоброжелатели слили в сеть видео, первая часть которого была урезана».

Автор этих строк не станет давать оценки словам народного писателя относительно войны в Карабахе: в конце концов, каждый вправе выражать свою точку зрения, в том числе, и ошибочную. Дело совершенно в ином: на самом деле поражает, насколько часто Чингиз Акифович оказывается в центре критики. История с «бутылкой воды» произошла в октябре, тогда писателя упрекнули в скудном словарном запасе и удивились вообще, зачем он решил написать о «жесте доброты», благо ведь каждый из нас ежедневно творит добро, и не афиширует его.

На самом деле, в последнее время действительно сложилось четкое ощущение, что аудитория только и ищет повод, чтобы «придраться» к писателю. И порой критика, корни которой уходят вглубь, бывает не обоснована. Но почему же определенная часть общественности так не возлюбила Чингиза Абдуллаева? Почему писатель столь часто подвергается нападкам «хейтеров»? С чем связано непонимание аудиторией того, чьи детективы с любовью они прочитывали?

Все крайне просто: дело в том, что Чингиз Абдуллаев давно уже перестал быть «народным» писателем, а если быть уж более точным – никогда таковым он и не был. Фанаты писателя с удивлением восприняли нападки на него, выражают ему свое почтение и пишут слова поддержки, аргументируя свою позицию тем, что он «защищал страну на РосТВ в период войны, доносил нашу правду до российской аудитории». Это все, конечно же, так. Но странным было бы, если бы Чингиз Акифович сидел во время войны молча и не делал ничего. Выполнение гражданского долга не должно становиться своеобразным защитным щитом и превращаться в популизм. И вот тут уместно было бы вспомнить поговорку: «Мухи – отдельно, котлеты — отдельно».

В стране за последнюю неделю сильно выросли пошлины на ряд услуг, подорожали тарифы на газ и электричество. Люди крайне недовольны. Высказался ли на эту тему Чингиз Абдуллаев? В разные эпохи были действительно народные писатели, деятели, которые демонстрировали солидарность с народом и, имея возможность быть услышанными «в верхах», озвучивали вслух все то, о чем говорилось «в низах».

Так уж вышло, что азербайджанская интеллигенция в своем большинстве «молчалива»: ей, скажем прямо, безразлично состояние и переживания народа, ей важны преференции, которые она может в прямом смысле того слова сорвать в удачливый для нее момент. Так было и на встрече президента с представителями культурной общественности несколько лет назад, когда ее участники, в основном, озвучивали личные просьбы, прекрасно понимая, что встречу после покажут в прямом эфире телевидения, и их действия подвергнутся критике. Скажем прямо: им было попросту наплевать, так как важнее было сорвать куш – вот что двигало ими в те минуты.

Автору этих строк крайне сложно припомнить случаи, когда бы писатель высказывался на злободневные, волнующие общественность, вопросы. Если это и было, то крайне редко. Именно в этом и кроется невосприятие читателя массами. В этом и заключается вся суть проблемы недопонимания. Ч. Абдуллаев огородился от критиков и воссоздал для себя совершенно иную реальность, оторванную от действительности.

На самом деле, Чингиз Акифович – человек неплохой, но кому, как ни ему известно, что слово – серебро, молчание – золото. И это не просто русская поговорка в его случае, а пример, которому ему обязательно стоило бы последовать.

Максуд Салимов

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