Замминистра: Пересматривается размер 226 госпошлин

«В целом мы уже достигли той цифры, которая требуется для сбалансированности бюджета. Если в рамках этого необходимо пересмотреть какую-то структуру, мы готовы это сделать».

Об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон «О государственной пошлине» на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Замминистра отметил, что пересматриваются цифры по 266 операциям, связанным с государственными пошлинами: «За период с момента принятия решения по каждой из них мы неоднократно устанавливали по некоторым из них более низкие пошлины. Не было такого, чтобы мы устанавливали пошлину выше инфляции».