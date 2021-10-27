В Польше хотят удвоить численность армии из-за «имперских амбиций России»

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский представил план законопроекта «Об обороне отечества» из-за обострения международной ситуации вокруг страны, сообщает Associated Press.

Законопроект предусматривает увеличение оборонного бюджета и численности вооруженных сил Польши более чем вдвое — минимум до 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов. Качиньский объяснил необходимость нового закона опасным геополитическим положением Польши на фоне «имперских амбиций России» и миграционной войной с Беларусью.

«Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: «Если хочешь мира, готовься к войне», — заявил он.

Сообщается, что законопроект, который нуждается в одобрении парламента и президента, направлен на замену закона 1967 года, когда Польша была членом военного альянса Организации Варшавского договора. С 1999 года Польша является членом НАТО и регулярно упоминается как одна из немногих стран альянса, вкладывающих не менее 2% своего ВВП в оборону.