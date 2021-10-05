«Сетевой блэкаут»: империя Цукерберга не справилась с задачей

Есть такая сакраментальная фраза: осторожнее с желаниями — они могут сбыться. Она могла бы стать неплохой вербальной иллюстрацией к глобальному сбою в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, который случился в ночь с 4 на 5 октября 2021 года.

Сегодня уже можно, конечно, посмеиваться, вспоминая, как в ту минуту, когда перестали работать и мобильные, и десктопные версии Facebook, WhatsApp и Instagram, многие пользователи перегружали свои модемы и гаджеты, кое-кто звонил в службу поддержки провайдеров (а дело было уже поздним вечером)…Были и те, кто вспоминал драматичные новости с «иранского» трека и рисовал себе совсем уж пугающие сценарии: наверное, в стране произошло что-то такое, что было принято решение об отключении соцсетей, и, возможно, вздохнул с облегчением, узнав, что речь идет о «сетевом блэкауте» по всему миру, и источник проблем — в хозяйстве Марка Цукерберга. Тема более что очень скоро появились разъяснения и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, и пресс-службы Белого дома, и самой империи Facebook-WhatsApp-Instagram: это глобальный сбой. Причину потом назвал сам Цукерберг: инженеры его цифрового супермонстра неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».

Сегодня, наверное, можно перевести дыхание. Тем более что сервисы и платформы уже заработали. И выразить надежду, что в компании Марка Цукерберга сделают выводы и более не допустят такого «ляпа».

Но…

Нынешний «сетевой блэкаут» оказался еще и наглядной демонстрацией, как бы в действительности изменился наш мир, если бы из него исчезли соцсети и связанные с ними сервисы и хостинги. И вот результат оказался по-настоящему пугающим. Еще вчера можно было с увлечением спорить и дискутировать, считать ли социальные сети благом или злом. Психологи проводили исследования, согласно которым, на некоторых подростков с заниженной самооценкой Instagram действует чрезвычайно угнетающе. Работодатели и коучеры советовали «поменьше сидеть в соцсетях».

А теперь «сетевой блэкаут» властно напомнил всем нам, что в соцсетях не только обсуждают новости на уровне «я сегодня купила новое пальто», не только «репостят» фотографии звёзд, кого-то «лайкают» или, наоборот, «хейтят». Это уже давно серьёзный и влиятельный инструмент бизнеса, политики, социальной жизни. Свои аккаунты в социальных сетях открывают официальные государственные структуры и СМИ. Социальные сети уже давно стали привлекательным и перспективным пространством для бизнеса. В Facebook и Instagram активно рекламируют себя магазины и рестораны, здесь ведут онлайн-торговлю, назначают консультации, проводят благотворительные акции и т.д. Собственный мессенджер Facebook и WhatsApp — незаменимые инструменты мгновенного обмена сообщениями, прежде всего в группах, и «старые» сервисы вроде СМС могут их заменить лишь в небольшой степени. Достаточно вспомнить популярность WhatsApp-групп. Словом, можно долго спорить о достоинствах и недостатках сервисов и платформ из империи Цукерберга, но сегодня мы вряд ли можем представить себе свою жизнь без них, а тем более легко и быстро найти им замену. Неслучайно, что сбой Facebook, WhatsApp и Instagram обсуждался на самом высоком уровне.

И вот это уже не просто повод поговорить нравоучительным тоном, насколько современные люди зависимы от технологий и как эта зависимость делает их, то есть нас, уязвимыми. Понятно, что эти технологии по крайней мере в обозримом будущем из нашей жизни не уйдут, и совет «учиться жить без них» — это примерно то же самое, что после проблем с электричеством советовать перейти на свечи и лучины.

Другой вопрос — реальная надежность всех столь популярных и, как оказалось, крайне важных цифровых инструментов. Где империя Цукерберга, во-первых, не прошла проверку на прочность и надежность. Что, м учетом важности ее инструментов, имеет уже другую цену. А во-вторых, столь многогранный блэкаут в очередной раз показал, насколько опасен монополизм даже, казалось бы, в такой сфере, как соцсети.

А значит, самые серьёзные выводы из сетевого сбоя надо делать уже сегодня. Точнее, надо было делать еще вчера.

Нурани