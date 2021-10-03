«Израиль использует Карабах»: глава МИД Ирана выдал новый бред об Азербайджане

Иранские власти обеспокоены «стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Карабаха» в своих интересах и «под этим предлогом приблизиться к границам Ирана», заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события… Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана», – приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана (перевод РИА Новости).

Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда Карабах находился под оккупацией вооруженных сил Армении.