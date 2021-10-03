«Израиль использует Карабах»: глава МИД Ирана выдал новый бред об Азербайджане

3 октября, 10:34

Иранские власти обеспокоены «стремлением Израиля воспользоваться ситуацией вокруг Карабаха» в своих интересах и «под этим предлогом приблизиться к границам Ирана», заявил глава МИД Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события… Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана он установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана», – приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана (перевод РИА Новости).

Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у граждан страны появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда Карабах находился под оккупацией вооруженных сил Армении.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.