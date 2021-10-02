Алиев заявил, что если Ереван передаст точные карты минных полей, то Баку ответит на это адекватно

2 октября, 14:23

Азербайджан готов пойти на адекватные ответные меры, если Армения предоставит точные карты минных полей в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE.

«Речь идет о сотнях тысяч мин, которые закопаны на территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией», — цитирует Алиева «Интерфакс».

По его словам, изначально, когда Баку затребовал у Еревана карты заминированных территорий, правительство Армении на самом высоком уровне заявило, что таких карт у них нет. «Из-за того, что Армения не предоставила нам такие карты, почти за год с окончания войны от подрыва на минах погибли и получили ранения 150 граждан и военных Азербайджана», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что Армения при посредничестве ряда стран, передала Азербайджану карты минных полей некоторых территорий, но их точность составляет всего 25%.

«Таким образом, наше требование состоит в том, чтобы Армения предоставила нам точные карты. На этих картах должны быть указаны не заминированные территории, они итак повсюду установили мины, а точное расположение мин. У них есть такие карты. Если они это сделают, если проявят добрые намерения, мы адекватно ответим на это», — сказал Алиев.

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.